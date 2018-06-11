نیمار: رسیدن به رکورد روماریو افتخار بزرگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال برزیل روز یکشنبه در بازی دوستانه پیش از شروع جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه موفق به پیروزی ۳ بر صفر مقابل اتریش شد. نیمار ستاره پاری سن ژرمن توانست در این بازی به رکورد گلزنی اسطوره برزیل یعنی روماریو برسد.

نیمار ۲۶ ساله که تاکنون ۸۵ بار پیراهن تیم ملی کشورش را بر تن کرده ۵۵ گل ملی در کارنامه دارد که او را با ۲۲ گل اختلاف پشت سر پله قرار می دهد.

وی در مصاحبه با خبرنگاران در این باره گفت: این دستاورد برای من افتخار بزرگی است و از اینکه به رکورد روماریو رسیدم خوشحالم. خوشحالم که حالا در میان گلزن ترین بازیکنان تاریخ برزیل قرار دارم. دوست داشتم به طریقی به او ادای احترام کنم زیرا روماریو برای ما یک الگو و اسطوره است. همانطور که هفته پیش گفتم نمی خواهم بهتر از کسی باشم، تنها می خواهم خودم باشم.

ستاره پاری سن ژرمن ادامه داد: برای همین فکر می کنم رسیدن به رکورد او نوعی ادای احترام بود زیرا او الگوی من است، نه فقط من بلکه تمامی برزیلی ها.