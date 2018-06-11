استقلال به دنبال یک هافبک طراح/ سروش رفیعی هم گزینه است!

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه استقلال با به خدمت گرفتن مرتضی آقاخان، روح الله باقری، محمد دانشگر و فرشاد محمدی مهر کار خود را در نقل و انتقالات آغاز کردند. اما قطعا این پایان کار تیمی که می‌خواهد بعنوان مدعی در سه جام حضور داشته باشد نیست. دو خرید آبی پوشان در فاز تهاجمی و دو خرید دیگر آنها در فاز تدافعی است. اما آنها به خرید یا خریدهایی در مرکز زمین هم نیاز دارند و برای همین بود که به منظور به خدمت گرفتن سید محمد حسینی هافبک میانی ذوب آهن رسما دست به کار شدند.

شفر فصل گذشته هافبک‌های میانی خوبی داشت. او در پست هافبک میانی دفاعی با وجود ابراهیمی، نورافکن، باقری و چشمی مشکل و کمبودی احساس نکرد. شفر هافبکهای پاسور و خلاق هم داشت که از جمله آنها آنها می توان به جباروف، اسماعیلی و شجاعیان اشاره کرد. اما در بین این همه هافبک طراز اول آنها فقط جباروف را بعنوان کارگردان حملات و طراح اصلی در خدمت داشتند. از همین رو شفر به سختی به دنبال جذب یک بازیکن دیگر با همین خصوصیات در خط میانی است. به خصوص که او حداقل یک نیم فصل هم امکان استفاده از شجاعیان را نخواهد داشت.

استقلالی‌ها برای این منظور از ابتدا هم سه گزینه داشتند. سید محمد حسینی هافبک میانی ذوب آهن یکی از آنها بود که وی هنوز با ذوبی‌ها قرارداد دارد و ظاهرا مسئولان این باشگاه اصفهانی هم حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی این بازیکن را در اختیار استقلال قرار دهند.

جلال الدین ماشاریپوف هافبک مطرح و ملی پوش ازبکستانی هم دیگر گزینه‌ای بود و هست که آبی‌ها همچنان به او فکر می کنند. هرچند که در پاره ای مواقع حضور این بازیکن در استقلال از سوی آنها تکذیب شده، اما این هافبک ازبکستانی در بین گزینه‌های آبی ها قرار دارد و احتمال استقلالی شدنش نیز هست.

دیگر گزینه‌ای که آنها چراغ خاموش او را زیر نظر گرفته و ممکن است تحت شرایطی به خدمت بگیرند، سروش رفیعی هافبک فصل گذشته تیم الخور است. تنها مانعی که باعث تردید در این اتفاق از سوی رفیعی و باشگاه استقلال شده است، حضور کوتاه مدت این هافبک شیرازی در تیم پرسپولیس می باشد.

سرمربی کهنه کار و آلمانی استقلالی‌ها می‌داند با یک جباروف تنها نمی‌توان بار حضور در سه تورنمنت سنگین را کشید و برای همین منظور در نظر دارد در کنار جباروف حداقل یک بازیکن دیگر با خصوصیات کارگردانی و طراحی در مرکز زمین در اختیار داشته باشد.