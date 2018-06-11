۳۶ طرح کشاورزی در ایلام به بهره برداری می رسد

سید محمد تراب میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جهاد کشاورزی استان ایلام برای هفته جهاد کشاورزی برنامه های مختلفی تدارک دیده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کشاورزی مهمترین ظرفیت استان به شمار می رود، طرح های زیادی در این زمینه در استان فعال است.

رئیس جهاد کشاورزی ایلام عنوان کرد: بیش از ۶۵ هزار بهره بردار کشاورزی در استان ایلام وجود دارد و سالانه یک میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در ایلام تولید می شود.

میری با اشاره به اینکه طی هفته جهاد کشاورزی امسال، تعداد ۳۶ پروژه تولیدی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۱۶۸ میلیارد ریال با اشتغالزایی مستقیم ۲۹۲ نفر افتتاح می شود، افزود: تعداد ۱۰ پروژه شاخص در بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۳۰۱ میلیارد ریال با اشتغالزایی مستقیم ۵۷۱ نفر کلنگ زنی می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه اضافه کرد: این پروژه ها شامل احداث ایستگاه پمپاژ ، تامین آب و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار، کانال آبرسانی، سیلوی ذخیره گندم، احداث باغات دیم، کارخانه تولید کود گرانول گوگرد دامی و ...هستند.