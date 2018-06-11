تعداد ایستگاه های شارژ خودروهای برقی تسلا از ۱۰هزار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اولین مجموعه از ایستگاه های شارژ خودروهای برقی تسلا در اواخر سال ۲۰۱۲ در برخی شهرهای ایالت کالیفرنیا تاسیس شد و حالا ده هزارمین ایستگاه یادشده در بله ویل واقع در ایالت اونتاریوی کانادا افتتاح شده است.

تسلا همچنین در حال ایجاد هزار ایستگاه شارژ برقی دیگر نیز هست که پیشرفت آنها در مراحل گوناگون است. این شرکت قصد دارد علاوه بر قاره آمریکا، ایستگاه های شارژ متعددی در آسیا، استرالیا، اروپا و خاورمیانه نیز تاسیس کند.

کمبود ایستگاههایی برای شارژ خودروهای برقی، یکی از چالش های اصلی است که باعث می شود مردم عادی در زمینه خرید این نوع خودروها تردید داشته باشند، اما با گسترش شبکه شارژ خودروهای مذکور شرایط در حال تغییر بوده و افراد به خرید چنین خودروهایی علاقه بیشتری نشان می دهند.

تسلا تا سال ۲۰۱۷ بابت استفاده از این ایستگاه های شارژ هزینه ای از رانندگان دریافت نمی کرد. اما از سال ۲۰۱۸ این شرایط تغییر کرده است. هم اکنون شبکه این ایستگاه ها در کشورهای امریکا، کانادا و چین تابدان حد گسترش یافته که انجام مسافرت های طولانی بین شهری با استفاده از خودروهای برقی را ممکن کرده است.