رئیس شورای شهر تیمورلو در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: این جشنواره روز جمعه همزمان با روز عید فطر و با حضور مسئولان استانی و شهری و هنرمندان در تیمورلو برگزار می شود.

علیرضا بشیری با تشریح اهداف برگزاری این جشنواره افزود: شهر تیمورلو دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالای کشاورزی، صنعتی، اقتصادی و گردشگری است که با برگزاری این جشنواره تلاش می کنیم قابلیت های این شهر به عنوان «پایتخت سیر ایران» را معرفی کنیم.

وی سپس گفت: بازار سیر تیمورلو محل خرید و فروش سیر تولیدی در بیشتر مناطق شمال غرب کشور است. کشاورزانی که در شهرستان‌های مختلف از جمله عجب شیر، میاندوآب و شاهین دژ به کشت سیر مشغول هستند سیرهای خود را جهت فروش به دو صورت علفی و دست چین شده به بازار تیمورلو می‌آورند.

بشیری با بیان اینکه حجم مبادلات سیر در بازار تیمورلو روزانه در حدود ۹۰۰ تن است، ادامه داد: خام فروشی یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشاورزان تیمورلو است و بدون شک اقتصاد کشاورزان اسیر «خام فروشی» محصولات شده است که با برگزاری این جشنواره ها می توان به رونق این محصول کمک کرد.

گفتنی است تیمورلو یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در شهرستان آذرشهر واقع شده‌است. این شهر از گذشته‌های دور به‌دلیل خاک حاصل‌خیز و آب کافی یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی و دامی استان بود.

هم اکنون این شهر به قطب سیر آذربایجان و ایران تبدیل شده و سالانه قسمت زیادی از محصولات کشاورزی تولیدی این شهر به خارج از کشور صادر می‌شود.

محصول عمده کشاورزی در تیمورلو سیر است و به جهت موقعیتی که این شهر دارد، یکی از بزرگترین بازارهای خرید و فروش سیر شمال غرب کشور در این منطقه قرار گرفته و بسیاری از کشاورزان و خریداران محصولات کشاورزی و به خصوص سیر برای خرید و فروش به بازار تیمورلو می‌آیند.

سیر محصولی آبی و در صورت کمبود بارندگی آبیاری می‌شود ولی در مقایسه با سایر محصولات سبزی و صیفی محصول کم آب بوده که با توجه به محدودیت منابع آبی در تیمورلو که درحاشیه دریاچه ارومیه قرار دارد، توسعه کشت این محصول مورد توجه قرار گرفته است.

سیرعلاوه برمصرف خوراکی به صورت تازه، سیر ترشی یا چاشنی در صنایع غذایی جهت تولید فرآورده های غذایی نقش مهمی دارد و همچنین استفاده فراوانی به عنوان یک گیاه دارویی موثر در بیماری‌هایی همچون فشارخون و بیماری‌های قلبی و کاهش کلسترول خون، خواص ضد انگلی و ضد میکروبی و درمان دستگاه گوارش دارد.