خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: ارتش و کمیته های مردمی یمن برای دفاع از مردم بی گناهِ خود مقابل تجاوز نظامی رژیم سعودی و متحدان منطقه ای و فرامنطقه‌ای آن، همواره استفاده و بهره مندی از قدرت موشکی به عنوان یک قدرت بازدارنده دربرابر حملات تجاوزکارانه را در دستور کار داشته و دارند. به همین دلیل است که طی بیش از سه سالی که از جنگ یمن سپری می شود همواره شاهد ظهور نسل جدیدی از موشک های ساخت داخل یمن بوده ایم.

طی دو سال گذشته نیروهای یمنی حملات موشکی زیادی را به مواضع سعودیها و مزدوران آنها به ویژه در شهرهای مرزی ازجمله عسیر، جیزان و نجران ترتیب داده اند. بسیاری از این حملات به وسیله موشک های بالستیک و پیشرفته ای همچون «برکان ۲»، «زلزال ۲»، «بدر ۱» و ... انجام شده و پیام قدرت موشکیِ نیروهای یمنی علیرغم تمامی محدودیتهای موجود را به گوش مقامات سعودی و همچنین مقامات امارات متحد عربی، مخابره کرده است. موشک های یمنی ها در طول این مدت حتی به «ریاض» عربستان و «ابوظبی» امارات هم رسیده است.

یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن در ادامه این حملات موشکی مقتدرانه به مواضع سعودیها، اخیرا دستاورد بزرگی را خلق کرده که به ضرس قاطع می توان گفت که این دستاورد برای اولین بار در جنگ بیش از سه ساله یمن برای نیروهای مقاومت این کشور رقم می خورد. نیروهای یمنی مواضع سعودیها در شهر مرزی جیزان را هدف قرار دادند و در نتیجه این حمله ۴ نظامی رژیم سعودی به صورت مستقیم هدف قرار گرفته و به هلاکت رسیدند. در این حمله شماری از نظامیان سعودی نیز زخمی شدند.

این برای اولین بار است که ۴ افسر سعودی در نتیجه حملات موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن، به صورت مستقیم به هلاکت می رسند. هرچند که پیشتر نیروهای یمنی در نبردهای خود در جبهه های مختلف خسارت های سنگینی را به متجاوزان سعودی و مزدوران آنها تحمیل کرده اند، اما با این حال، کشته شدن شماری از نظامیان سعودی به صورت مستقیم به دنبال حملات موشکی ارتش یمن، مسبوق به سابقه نبوده است و برای اولین بار است که حادث می شود. لذا چنین رویدادی، یک دستاورد بزرگ برای یمنی ها تلقی می شود.

پس از این دستاورد بزرگ بود که متحدان عربستان سعودی ازجمله «صباح الأحمد جابر الصباح» امیر کویت و همچنین رئیس امارات متحده عربی با ارسال پیام هایی به پادشاه سعودی کشته شدن شماری از سعودیها در شهر جیزان عربستان را به وی تسلیت گفتند تا بدین ترتیب تمامی شائبه ها مبنی بر تبلیغات رسانه ای مقاومتِ یمن درخصوص قدرت موشکی آن، پایان یافته و همگان به ضعف آشکار سعودیها در مقابله با توان موشکی نیروهای یمن پی ببرند.

همین پیام های تسلیت موجب شد تا دروغ بودن ادعاهای سعودیها مبنی بر اینکه سامانه های دفاع موشکی ریاض قادر به رهگیری تمامی موشک های نیروهای یمنی هستند، خیلی زود آشکار شود. پیشتر مقامات سعودی برای ممانعت از خدشه وارد شدن به چهره ریاض به دلیل ضعف در مقابله با حملات موشکی نیروهای یمنی، با طرح این ادعا که سامانه های دفاع موشکی تمامی موشک های یمن را رهگیری کرده اند، افکار عمومی را فریب می داده و منحرف می کردند. البته این سیاست جدیدی نیست و پیشتر نیز مد نظر سعودیها بوده است.

بنابراین، یکی از مهمترین دستاوردهای نیروهای یمنی در حمله موشکی خود به شهر جیزان که در نتیجه آن شماری از نظامیان سعودی کشته شدند، آشکار شدن واقعیت ضعف و سستیِ سامانه های دفاع موشکی عربستان سعودی و شکست پذیری این سامانه ها است. البته نباید این مسأله را فراموش کرد که سعودیها خود بیش از هر کَس دیگری به عدم کارایی سامانه های دفاع موشکی‌یشان در برابر حملات یمنی ها واقف هستند؛ اما در هر صورت به منظور فریب افکار عمومی و انحراف آن، این مسأله را به نوعی دیگر وارونه جلوه داده و می دهند.

در همین ارتباط، باید گفت که سعودیها با علم به ناکارآمدی سامانه های دفاع موشکی خود است که از مدتها پیش در فکر خریداری سامانه دفاع موشکی «گنبد آهنین» از رژیم صهیونیستی هستند. در همین راستا روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» می نویسد: «دولت سعودی به خرید سامانه گنبد آهنین اسرائیل برای مقابله با حملات موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن اهتمام می ورزد». این درحالی است که یک تاجر سلاح اروپایی در عربستان گفته است: «ریاض درحال بررسی خرید سلاح های اسرائیلی از جمله سامانه فعال (گنبد آهنین) است که با سیستم های پیشرفته توسعه یافته است».

علاوه بر این، موفقیت آمیز بودن حمله موشکی اخیر نیروهای یمنی به خاک عربستان و تلفات گسترده آن در صفوف نظامیان متجاوز، به نوعی جنبه بازدارندگی خواهد داشت؛ به گونه ای که مقامات سعودی با اطلاع یافتن از قدرت موشکی نیروهای یمنی دیگر بی محابا به سلسله عملیات های تجاوزکارانه خود علیه مواضع حساس و استراتژیک یمن ادامه نخواهند داد، چراکه می‌دانند با پاسخ قاطعانه و کوبنده یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن مواجه می شوند و بار دیگر رسوایی بزرگی برایشان به ارمغان خواهد آمد.

اکنون که نیروهای یمنی با کمک مردم این کشور موفق شدند دستاوردهای میدانی زیادی را علیه سعودیها و متجاوزان محقق سازند، این آمریکایی ها هستند که علاوه بر ارائه کمک های میدانی و تسلیحاتی به عربستان سعودی، حمایت های رسانه ای و تبلیغاتی از متجاوزان را نیز کلید زده اند.

هدف اصلی ایالات متحده آمریکا از هجمه های رسانه ای و تبلیغاتی اخیر، منحرف ساختن افکار عمومی از شکست هایی است که سعودیها و متجاوزان به ویژه طی هفته های اخیر در نبرد با نیروهای یمنی متحمل شده اند.

آمریکایی ها در همین راستا هجمه های خود را به سمت جمهوری اسلامی ایران متمرکز ساخته اند. در همین ارتباط، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا چندی پیش بار دیگر ایران را به تسلیح حوثی‌های یمن متهم کرد و گفت موشکی که در تاریخ ۲ آوریل به سمت نفتکش عربستان سعودی شلیک شد، از جانب ایران در اختیار حوثی‌ها قرار گرفته بود.

ماتیس در این باره مدعی شد: تهدید علیه کشتیرانی در دریای سرخ کاملا در شلیک موشکی که از سوی ایران برای حوثی‌ها تامین شد، مشخص بود. بنابراین، چنانچه این مسئله را تحت کنترل نگیریم، پیامدهای مهمی خواهد داشت.

این ادعای مضحک در حالی توسط آمریکا مطرح می شود که چندی پیش سازمان ملل متحد صراحتا اعلام کرد هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه موشک های شلیک شده به مواضع سعودی، ایرانی است، وجود ندارد.

آمریکایی ها در حالی از نقش ایران در حملات موشکی نیروهای یمنی به مواضع سعودی سخن می گویند که خود نیز برای اثبات این ادعای خود هیچ مدرک و سندی به افکار عمومی ارائه نکرده اند و تمامی ادعاهایشان را بر پایه فرضیه و حدس و گمان استوار ساخته اند و این همان چیزی است که دروغ بودن تمامی ادعاهایشان را برای افکار عمومی آشکار ساخته است.

در هر صورت، آنچه که کاملا واضح و آشکار به نظر می رسد این است که در نتیجه موفقیت های موشکی اخیر نیروهای یمنی در مقابل تجاوزکاران سعودی، معادلات میدانی در جنگ بیش از سه ساله یمن دستخوش تغییر شده و به نفع نیروهای مقاومت در این کشور تغییر کرده است.

اکنون دیگر این نیروهای ارتش یمن هستند که حداقل در عرصه موشکی ابتکار عمل را به دست گرفته و پشتوانه قدرت موشکی خود به عنوان تهدیدی علیه متجاوزان و جنایتکاران بهره برداری می کنند.