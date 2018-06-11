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۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵

سرپرستان و داوران هفته اول دور برگشت لیگ کشتی مشخص شدند

سرپرستان و داوران هفته اول دور برگشت لیگ کشتی مشخص شدند

اسامی سرپرست برگزاری و داوران رقابت‌های هفته اول از دور برگشت لیگ دسته یک کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته اول از دور برگشت لیگ دسته یک کشتی فرنگی باشگاه های کشور ساعت ۲۲ روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه برگزار می شود که اسامی سرپرست مسابقات و داوران این رقابت ها به شرح زیر است:

گروه A:
دیدار تیم های رضاپویش اهواز – شهرداری اردبیل (محل برگزاری: خانه کشتی اهواز):
سرپرست مسابقات:  محمدتقی حاج میری (گیلان)
سرپرست فنی: بهروز رضا پور ( درجه یک بین المللی- هرمزگان)
داوران: احمد تاجیک (درجه یک بین المللی- تهران) شیرزاد غلام زاده (درجه ۲ بین المللی- لرستان) عباس کارگر پور (درجه ۲ بین المللی- تهران) البرز داودی (درجه ۳ بین المللی- کردستان)

گروه B:
دیدار تیم های شهرداری مشهد- آنزان ایذه (محل برگزاری: سالن شهید بهشتی مشهد):
سرپرست مسابقات: علیرضا مقبل دوست (مازندران)
سرپرست فنی: مسعود رستمی پور (درجه یک بین المللی- تهران)
داوران: بهنام شیرمحمدی (درجه یک بین المللی- تهران) محسن عبدالهی (درجه ۲ بین المللی- مازندران) رضا علی اصغری (درجه ۲ بین المللی- گیلان) محمد برغانی (درجه ۳ بین المللی- قزوین)

در پایان دور رفت این رقابت ها در گروه اول تیم های شهرداری اردبیل، رضاپویش اهواز و سید بابل به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند و در گروه دوم نیز تیم های آنزان ایذه، شهرداری مشهد و لبنیات دوشه هراز آمل اول تا سوم هستند.

همچنین اسامی سرپرست مسابقات و داوران رقابت های هفته اول از دور برگشت لیگ دسته یک کشتی آزاد باشگاه های کشور نیز به شرح زیر است:

گروه:A

دیدار تیم های هیأت کشتی بندرگز – پالازه جهانی تبریز (محل برگزاری: سالن ورزشی آزادگان بندرگز)
سرپرست مسابقات: قدرت اله نهاوندیان (مازندران)
سرپرست فنی: امیرحسین رهنما (درجه یک بین المللی- سمنان)
داوران: وحید خوش طینت (درجه یک بین المللی- تهران) علی خالق زاده (درجه دو بین المللی- خراسان شمالی) حسام امامی (درجه ۲ بین المللی- خراسان رضوی) محمدباقر طباطبایی (درجه ۳ بین المللی- خراسان رضوی)

دیدار تیم های پتروشیمی بهشهر- هیأت کشتی بابلسر (محل برگزاری: سالن شهید هاشمی نژاد بهشهر)
سرپرست مسابقات: پیمان شریفی (مازندران)
سرپرست فنی: مهدی آقاولی (درجه یک بین المللی- تهران)
داوران: بابک امجدی (درجه یک بین المللی- تهران) عبدالرضا نباتچیان (درجه ۲ بین المللی- تهران) عیسی سنگدوبینی (درجه ۲ بین المللی- گلستان) حمید دریکوندی (درجه ۳ بین المللی- تهران)

گروه:B

دیدار تیم های شهدای پازوار امیرکلا- راه و شهرسازی گلستان (محل برگزاری: خانه کشتی توسلی هادی شهر)
سرپرست مسابقات: اصغر انصاری (تهران)
سرپرست فنی: ناصر فروتن (درجه یک بین المللی- تهران)
داوران: اکبر نصیری (درجه یک بین المللی- زنجان) ذبیح اله کوهستانی (درجه ۲ بین المللی- البرز) قادر باقری (درجه ۲ بین المللی- البرز) سیاوش مهتاب منش (درجه ۳ بین المللی- تهران)

دیدار تیم های شهر بی نقطه ساری- شهرداری مشهد (محل برگزاری: سالن سید رسول حسینی ساری)
سرپرست مسابقات: عبداله فتوحی (تهران)
سرپرست فنی: جواد کریمی (درجه یک بین المللی- تهران)
داوران: غلامرضا طاهرخانی (درجه یک بین المللی-قزوین) علی پورکریم (درجه ۲ بین المللی – تهران) حسین عسگری (درجه ۲ بین المللی- تهران) نادر مرادی راد (درجه ۳ بین المللی- تهران)

در پایان دور رفت این مسابقات در گروه اول تیم های پتروشیمی بهشهر، هیأت کشتی بابلسر، پالاسازه جهانی تبریز و هیأت کشتی بندرگز در جایگاه های اول تا چهارم قرار دارند و در گروه دوم نیز تیم های راه و شهرسازی گلستان، شهدای پازوار امیرکلا، شهر بی نقطه ساری و شهرداری مشهد اول تا چهارم هستند.

کد مطلب 4317937

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