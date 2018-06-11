کشتار غیرمجاز دام در بیجار کشف و ضبط شد

هادی اسکندری در گفت و گو با خبرنگار مهر از کشف و ضبط کشتار غیر مجاز دام در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: شخصی با ایجاد کشتارگاه غیر مجاز و به صورت غیر قانونی اقدام به ذبح دام و فروش گوشت های غیر بهداشتی کرده که فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی با تاکید براینکه مردم گوشت مصرفی خود را تنها از مراکز معتبر و مجاز تحت نظارت دامپزشکی خریداری کنند، بیان داشت: از آنجایی که برخی افراد سود جو با کشتار غیر مجاز و دام های بیمار در مکان های غیر بهداشتی و فروش آن به قیمت ارزانتر سلامت شهروندان را به خطر می اندازند لازم است که شهروندان گوشت و فرآوردههای خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مجاز تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در هنگام خرید گوشت به مهر بهداشتی دامپزشکی توجه داشته باشند.

اسکندری ادامه داد: استفاده از مصرف گوشت های غیر بهداشتی موجب انتقال بیماریهای انگلی و عفونی و افزایش بیماریهای مشترک بین انسان و دام خواهد شد.

رئیس دامپزشکی بیجار تاکید کرد: شبکه دامپزشکی بیجار با متخلفان و افرادی که سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازند به طور جدی برخورد خواهد کرد و در این راستا هیچ بخششی وجود نخواهد داشت.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی مراتب را از طریق تلفن گویای ۱۵۱۲ و یا تلفن ثابت ۳۸۲۲۳۹۹۱ به اطلاع کارشناسان شبکه دامپزشکی برسانند.