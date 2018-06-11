نگرانی های امام جمعه میناب در مورد کمبود آب رفع خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ملایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب هرمزگان گفت: استاندار هرمزگان در شورای حفاظت از منابع آب استان با توجه به مشکلات و تنش های آبی استان دستوراتی در راستای تامین آب شرب ، صنعت و کشاورزی استان مطرح فرمودند.

وی افزود: در همین راستا از جمله مصوبات جلسات قبل تاکید بر انتقال مسائل و مشکلات به ائمه جمعه استان بهره گیری از ، ظرفیت آموزش و پرورش ، صدا و سیما بود که وی تاکید کردند.

مدیر عامل شرکت در ادامه گفت با توجه به نگرانی های برخی از ائمه جمعه از جمله امام جمعه شهرستان میناب که طی هفته های گذشته نگرانی هایی از وضعیت آب این شهرستان مطرح کردند به اینجانب و فرماندار میناب ماموریت دادند ضمن حضور در میناب نگرانی ها و دغدغه های امام جمعه را بشنوند وآنها را برطرف نمایند

ملایی گفت: در ضمن در سال آبی ۹۷-۹۶ وضعیت بارش در هرمزگان حدود ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در حوزه شرق استان که بخشی از تامین آب شرب از محل منابع آب این سدها تامین می شود که میزان بارش بیش از ۹۵ درصد ورودی آب به سدها ۱۰۰ درصد کاهش یافته و صفر است.

وی خاطرنشان کرد: لذا ضرورت همراهی آحاد مردم در بخش های مختلف مصرف ازجمله مصرف شرب، صنعت و کشاورزی می تواند در عبور از بحران مؤثر و صرفه جویی در بخش های مختلف و کاهش مصرف و برداشت آب در مصارف و مدیریت مصرف راهکار مناسب در این راستا است.