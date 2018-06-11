خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- کامران قادری آذر: بدون شک سیاست‌ورزی و رقابت در عرصه‌ی سیاسی ترکیه کار بسیار دشوار و پیچیده‌ایست و نیاز به تجربه و قدرت مدیریت بالایی دارد. نگاهی به تاریخ سیاسی جمهوری ترکیه هم گواه این مطلب است که فراز و فرودهای عرصه‌ی سیاسی در این کشور تقریباً در اکثر موارد تنها فرصت ظهور و صعود سیاستمدارانی کهنه‌کار و آبدیده را ممکن ساخته است.

اما صلاح الدین دمیرتاش که در ابتدا از سوی بسیاری از سیاستمداران ترکیه دست کم گرفته شده بود در کوتاه مدتی موفق به اثبات خود به عنوان یک رهبر جوان شد؛ داستان پیشرفت این مرد جوان آن هم در کشوری که سیاستمداران کُرد را چندان به بازی نمی گیرند در واقع اثباتی بود بر این ادعا که عرصه نوینی در فعالیت های سیاسی کردها در ترکیه در حال شکل گرفتن است.

اکنون حزب دموکراتیک خلق‌ها و رهبر سابق آن دمیرتاش، نه تنها بخش عمده‌ای از کردهای ترکیه بلکه تعداد قابل توجهی از چپگرایان این کشور را هم به خود متمایل کرده‌اند.

دمیرتاش که در حال حاضر به‌خاطر اتهام‌های مختلف سیاسی و امنیتی در زندان به‌سر می‌برد، بالاجبار فعالیت‌های انتخاباتی‌اش را از راه دور و از پشت میله‌های زندان به پیش می‌برد.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ۲۴ ژوئن (۳ تیرماه) سال جاری میلادی برگزار خواهد شد و در آن ۶ نامزد از احزاب مختلف به رقابت می‌پردازند.

بنا به اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری کنونی و رهبر حزب عدالت و توسعه، «دوغو پرینچک» رهبر حزب وطن، «تمل کاراملااوغلو» رهبر حزب سعادت، «محرم اینجه» رهبر حزب جمهوری خلق، «صلاح الدین دمیرتاش» رهبر سابق و زندانی حزب دموکراتیک خلق‌ها و «مرال آکشنر» رهبر حزب خوب، می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ ژوئن سال جاری میلادی ترکیه به رقابت بپردازند.

در خصوص انتخابات ترکیه خبرنگار مهر گفتگویی با صلاح الدین دمیرتاش انجام داده است (محورهای این گفتگو به صورت مکتوب و از طریق مشاوران وی به دست دمیرتاش که در زندان است رسیده و وی نیز پاسخش را به صورت مکتوب به مشاورانش تحویل داده و به این ترتیب به دست خبرنگار مهر رسیده است) که در ادامه مشروح آن آمده است.

*رهبری فعالیت های انتخاباتی از داخل زندان چه فرصت ها و دشواری هایی برای شما به همراه داشته است؟ آیا احتمال آزادی شما از زندان وجود دارد؟

زندانی شدن من کاملا غیرقانونی و متکی بر دلایل سیاسی است. من در حال حاضر علاوه بر اینکه هنوز نماینده پارلمان هستم کاندید ریاست جمهوری هم محسوب می شوم.

در حالیکه روند محاکمه من می توانست بدون اینکه در بازداشت باشم هم انجام بگیرد ۲۰ ماه است که بصورت غیر منصفانه ای در زندان بسر می برم. اکنون حتی اجازه نمی دهند فعالیت های انتخاباتیم را آزادانه رهبری کنم و نامه و پیام های کوتاهی که از طریق وکلایم می توانم به بیرون ارسال کنم تنها راهیست که صدای مرا به مردم می رساند.

با این شرایط پیش بردن فعالیت های انتخاباتی برایم تقریبا غیر ممکن شده است زیرا شرایط حاکم بر زندان کاملا بر علیه من است. عادلانه و منصفانه نبودن انتخابات پیش رو از همان ابتدا هم مشخص بود. همه اینها در حالیست که اردوغان با استفاده از کلیه امکانات دولتی بدون هیچ گونه محدودیت و مانعی فعالیت های تبلیغاتیش را رهبری می کند.

*در صورت انتخاب شدن شما به عنوان رییس جمهور ترکیه موضعتان در مقابل روند صلح با کردها که با وجود اجرا شدن از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه ناتمام ماند چه خواهد بود؟

از حل شدن مساله کرد در ترکیه با توسل به راههای صلح آمیز و در چارچوب دموکراسی حمایت می کنیم. همراه با هر گونه روندی که منجر به پایان یافتن خشونت شود راه حل هایی که حقوق شهروندی و دیگر حقوق اساسی کردها را هم به رسمیت بشناسد نیز مورد حمایت ماست. هیچ شکی ندارم که در کوتاهترین زمان می توانیم به این هدف دست یابیم.

*به عقیده شما آیا حزب دموکراتیک خلق ها از نظر سیاسی تنها بر جنبه کرد بودن تمرکز دارد یا اینکه علاوه بر این مسأله به دنبال اهداف فراقومی هم هست؟

حزب دموکراتیک خلق ها جریانی است که علاوه بر اینکه مورد حمایت جمعیت کثیری از کردهاست از سوی شهروندان غیر کرد هم مورد حمایت قرار گرفته است. ما نه فقط کردها بلکه تمامی عقاید و قومیت ها را نمایندگی می کنیم.

ما خودمان را به عنوان یک حزب تک قومیتی نمی شناسیم بلکه حزبی هستیم که با اتکا بر دموکراسی متعلق به یک جامعه چند فرهنگی و چند زبانه هستیم. البته تاکید می کنم که در کنار اینها با شجاعت تمام از راههای سیاسی مطالبات کردها را هم پیگیری می کنیم.

*آیا می توان بین حزب دموکراتیک خلق ها و حزب کارگران کردستان (پ ک ک) مرزبندی مشخصی قائل شد یا اینکه برخلاف تمامی اینها ارتباط میان شما و این گروه بسیار نزدیک و بینابین است؟

بر خلاف پ ک ک که متکی بر خشونت و اسلحه است ما حزبی هستیم که در چارچوب قانون اساسی ترکیه و بصورت قانونی فعالیت می کنیم.

ما به هیچوجه خشونت را تأیید نمی کنیم. دقیقا در همین نکته بین ما و پ ک ک تفاوت اساسی وجود دارد. ما شاخه سیاسی پ ک ک نیستیم.

*برای برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از هر نوع تردیدی در مناطق کردنشین چه تدابیری اتخاد کرده اید؟

تنها استراتژی ائتلاف حزب حاکم و حزب حرکت ملی آنست که با استفاده از امکانات دولتی کاری بکنند تا ما حد نصاب لازم برای ورود به پارلمان را بدست نیاوریم و این به معنی رسیدن آنها به اکثریت در پارلمان است.

البته ما با اتکا به ظرفیت هایی که داریم شک نداریم که در انتخابات پیش رو موفق خواهیم بود. با وجود همه اینها مواردی همچون حقه های انتخاباتی، فرمان اردوغان مبنی بر اینکه حزب دموکراتیک خلق ها را بازنده کنید و همچنین انتقال صندوق های رأی ترفندهای غیردموکراتیکی هستند که در حال وقوع هستند.

با در نظر گرفتن همه این مسایل تشکیلات حزبیمان دوشادوش مردم تلاش می کنند تا انتخاباتی بر اساس دموکراسی و اراده ملی برگزار شود. ما برای حفاظت از حتی یک رأی نیز تمامی تلاشمان را خواهیم کرد. همچنین معتقدم که مردم هم از آرا و صندوق های رأی حفاظت کرده برای تجلی اراده ملی اشان هوشیار خواهند بود.

*در صورتیکه انتخابات به دور دوم کشیده شود آیا حاضر به تشکیل ائتلاف مشترکی با سایر احزاب خواهید بود؟

ما در چارچوب اصول خودمان برای هر نوع همکاری سیاسی آماده هستیم و سمت و سوی فعالیت های انتخاباتی ما نیز گواه این مطلب است. در دور دوم هم با در نظر گرفتن شرایط حاکم تصمیم خود را اعلام خواهیم کرد.

*با توجه به اینکه سیاست های عوامگرایانه در عرصه انتخابات ترکیه نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند، به دنبال ایجاد چه نوع ارتباطی میان شعارهای پرادعا و مدرن حزبتان با این مسأله هستید؟

شعارهای انتخاباتی ما طوری طراحی شده اند که اهداف و پروژه های سیاسی ما را به بهترین نحو ممکن منعکس می کنند.

ما معتقدیم این یک نکته کلیدی است. با وجود اینکه من در زندان هستم شعارها و گفتمان نوین حزب ما برسر زبانها افتاده و دارای تأثیر بسیار قدرتمندی بر روی مردم است.

*اگر رییس جمهور ترکیه شوید نسبت به مشکلاتی که در حال حاضر در خاورمیانه شاهد هستیم و همچنین روابط با همسایگانتان یعنی ایران، عراق و سوریه چه مواضعی اتخاذ خواهید کرد؟

با کشورهای همسایه و تمامی خاورمیانه گفتگوهای مؤثری انجام خواهیم داد. بطور قطع و یقین از مداخلاتی که با اهداف امپریالیستی در ایران و سوریه و عراق انجام می گیرد حمایت نخواهیم کرد.

به دنبال این خواهیم بود که هر کشوری مشکلاتش را با اتکا بر مردمش در چارچوب دموکراسی حل وفصل کند.

در کنار دولتها با مردمی که در آن کشورها زندگی می کنند نیز روابطی دوستانه ایجاد خواهیم کرد. خصوصا در زمینه همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی گام های بزرگی بر خواهیم داشت.

ما معتقدیم که ترکیه بدون نیاز به روی برگرداندن از اروپا می تواند روابط بسیار نزدیکی با همسایگانش داشته باشد. در این زمینه سیاست های بسیار شجاعانه تر و همچنین دوستانه تری را دنبال خواهیم کرد.