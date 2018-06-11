امحاء ۳۰۰۰ عدد تخم مرغ و بلدرچین غیربهداشتی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، صیاد غلامی در این ارتباط اظهار داشت: این تعداد تخم مرغ و بلدرچین از چند فروشنده جمع آوری و معدوم شد.

به گفته وی، تخم مرغ و تخم بلدرچین باید حتما در یخچال با دمای ۴درجه سانتیگراد نگهداری شود و دارای تاریخ تولید و تاریخ انقضاء باشد.

غلامی اظهار داشت: تخم مرغ و تخم بلدرچین باید به صورت بسته بندی و یا هویت دار عرضه شود و بر روی بسته ها حتما تاریخ تولید نام شرکت تولید کننده درج شده باشد.

غلامی افزود: شرکت تولید کننده و یا بسته بندی کننده تخم مرغ باید مجوز های لازم را قبلا از دامپزشکی اخذ کرده باشد در غیر این صورت دامپزشکی با موارد ناشناخته و فاقد منبع تولید برخورد می کند.

وی از مردم خواست در هنگام خریداری تخم مرغ و یا تخم بلدرچین به نام شرکت تولید کننده، آرم دامپزشکی و تاریخ تولید و انقضاء حتما توجه کنند و این محصولات باید در یخچال صفر تا ۴ درجه سانتی گراد نگهداری و عرضه شود.

غلامی تاکید کرد: در بخش نظارت که به صورت مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است هیچ گونه اغماضی نداریم و با هرگونه تخلف به شدت برخورد خواهد شد.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه دامپزشکی نیز در تمام ساعات شبانه روز تلاش میکند، امنیت غذایی را برای مردم تامین کند، تصریح کرد: شهروندان هم می توانند هرگونه انتقاد، پیشنهاد و شکایت را با تلفن ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ با دامپزشکی در میان بگذارند.