احیای بناهای تاریخی در دستور کار منطقه آزاد اروند قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی نعمت زاده با اشاره به اهمیت فراوان بناهای تاریخی و ضرورت حفظ و نگهداری آنها گفت: مسجد امام موسی کاظم(ع)، کلیسا، گورستان ارامنه و انگلیسی‌ها ازجمله اماکنی است که با توجه به نیاز مرمت و احیاء به‌عنوان اولین پروژه‌های عمرانی در حال اجرا سال جاری در دستور کار این معاونت قرار دارند.

وی همچنین متذکر شد: حضور این معاونت در حفظ و احیای بناهای تاریخی به این چند پروژه ختم نمی‌شود و در آینده ای نزدیک منطقه شاهد تلاش‌های بیشتری در زمینه احیاء و مرمت اماکن دیگر میراث فرهنگی و گردشگری از جانب سازمان منطقه آزاد اروند خواهد بود.