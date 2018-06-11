میزان موفقیت و نتایج اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی بررسی شود

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا خوش اقبال امروز دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش کردستان که در سالن جلسات این اداره کل تشکیل شد، گفت: واقعیت این است که ما در کل کشور جزو اقلیت محسوب می شویم ولی انتظار می رود امتیازاتی به این استان اختصاص داده شود.

وی عنوان کرد: حذف بومی گزینی باید جزو موارد و مسائلی باشد که در استان همواره مورد پیگیری هم مسئولان و هم نمایندگان قرار گیرد.

وی اظهارداشت: غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان باید جدی گرفته شود پ دستگاه های همکار در این رابطه آموزش و پرورش را تنها نگذارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان بیان کرد: می طلبد مشکلات و موانعی که دانش آموزان ما با آن مواجه هستند شناسایی و در راستای حل آن تلاش شود.

خوش اقبال اضافه کرد: ستاد اوقات فراغت استان مورد پیگیری قرار گیرد تا جلسات آن هرچند بسیار در آن تاخیر شده، تشکیل شود.

وی بر سنجش و بررسی میزان موفقیت و نتایج اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی در استان تاکید کرد و ادامه داد: یکی از نقاط ضعف ما این است که بعد از اتمام جلسات دیگر نتایج و مصوبات آن مورد بررسی قرار نمی گیرد.

وی اظهارداشت: متناسب با موانع و مشکلات حوزه آموزش و پرورش استان از دستگاع های ذیربط در جلسات شورا دعوت به حضور شود تا پاسخگو باشند.