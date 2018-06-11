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۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۴

معاون اول قوه قضائیه:

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر دادگاه نیست

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر دادگاه نیست

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر دادسرا است،گفت: این تبصره از قانون ناظر بر دادگاه ها نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی امینی رییس کانون وکلا، جعفر کوشا و صمد زاهدپاشا نواب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه دیدار و گفت وگو کردند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در این دیدار با انتقاد از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این تبصره به دلیل ابهاماتی که دارد، قابل اجرا نیست و حال خبر از اجرای آن در دادگاه‌ها می‌رسد.

وی افزود: ارائه لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه، خلاف صریح اصول است.

عیسی امینی در ادامه گفت: کانون مراتب اعتراض خود را به اصل لیست، اعلام و پیگیری قوه قضاییه جهت نسخ آن را درخواست دارد، خصوصا اعمال آن در دادگاه‌ها که محل اعتراض جدی و عجیب است.

وی در ادامه افزود: کانون بر این عقیده است که بخشنامه مربوط به الزام وکلا به منضم‌شدن قراردادمالی به وکالت‌نامه بر اساس ماده منسوخه صادر شده و عدول از این بخشنامه مورد درخواست جامعه وکالت است.

وی افزود: قطعا مشکل امروز ما رابطه خصوصی وکیل و موکل نیست.

امینی در ادامه درخصوص ادبیات برخی مسئولین در خصوص وکلا با بیان گلایه‌ی جامعه وکالت گفت: این ادبیات در مورد جامعه شریف وکالت در تریبون‌های عمومی و رسانه‌های جمعی صحیح نیست و مورد اعتراض کانون است؛ کشور ما نیاز به همدلی و وحدت دارد.

رییس کانون وکلای مرکز در خصوص مرخصی و آزادی مشروط یکی از همکاران، (عبدالفتاح سلطانی) که در حبس است، نیز گفت: پیگیری جنابعالی مورد تقاضای کانون وکلاست.

امینی در خصوص نوع برخورد با وکلا و بازرسی بدنی نیز اعتراض کرد و گفت: این رفتارها مغایر با کرامت انسانی و شان وکیل است.

امینی در خصوص موسسات حقوقی نیز از مواضع معاون اول قوه تشکر کرد و گفت: این موسسات مفسده‌هایی ایجاد کرده‌اند و این مفسده‌ها صرفا برای جامعه وکالت نیست.

رییس کانون همچنین در خصوص قتل چند وکیل دادگستری در طی دوسال اخیر گفت: این قتل‌ها مستقیم یا غیرمستقیم به شغل و وظایف حرفه‌ای این اشخاص برمی‌گردد و از قوه قضاییه تقاضا داریم که در قالب پیشنهاد لوایح حمایتی این دغدغه سربازان عدالت را مرتفع نماید.

وی افزود: آنچه جامعه وکالت از قوه محترم قضاییه انتظار دارد حفظ شان و جایگاه نهاد وکالت و وکلاست؛ نهاد وکالت نهاد مدنی اثرگذار و پابرجاست.

در ادامه کوشا، نایب رییس کانون وکلای مرکز بین جایگاه نهاد وکالت و وکلا قائل به تفکیک شد و گفت: وکلا انسان‌های شریفی هستند.

وی افزود: برخی اتفاقاتی که در روند قضایی رخ می‌دهد بازتاب خوبی ندارد و در مجامع بین المللی ایجاد اشکال می‌کند. 

وی خاطرنشان کرد: انتشار لیست وکلای مورد وثوق، نقض مقررات داخلی و بین المللی است؛ خصوصا توسعه آن برای وکالت در دادگاه مغایر با اصول و نص بوده و نقض آشکار حقوق مردم است.

زاهدپاشا، دیگر نایب‌رییس کانون نیز بر ضرورت نسخ تبصره ماده ٤٨ و توجه به شان وکیل تاکید کرد.

در ادامه، معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر دادسرا است و نه دادگاه، مطالبی را در خصوص ضرورت علنی بودن دادگاه و حضور وکیل برای دفاع از اصحاب دعوا مطرح کرد.

کد مطلب 4318070

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