فرشاد زادخور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه خط سه ایستگاه راهآهن شاهرود به سیستم اسلب تراک تجهیز شد، ابراز داشت: این طرح با هزینهای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال در این اداره کل اجراشده است.
وی افزود: در اجرای این پروژه عملیات زیرسازی و نصب خطوط و اجرای سایر اقدامات لازم ازجمله به سازی مسیر کابلهای آب، برق و علائم و درنهایت زه کشی کانال هدایت آب انجامشده است.
مدیرکل راهآهن شمال شرق (۱) بابیان اینکه اسلب تراک یکی از بهترین روشهای روسازی خطوط راهآهن محسوب میشود، ابراز داشت: این اقدام ضمن افزایش تناژ حمل بار و سرعت سیر قطارها ایمنی تردد وسایل نقلیه ریلی را نیز ارتقا میدهد و علاوه بر آن در کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری خطوط ریلی مؤثر است.
زادخور بابیان اینکه این پروژه برای اولین بار در این اداره کل، به طول دو هزار و ۱۰۰ متر در خطوط اصلی ایستگاه دامغان (طی سال ۹۴) انجامشده است، اضافه کرد: با توجه به زمان سیر و بارمحوری قابلحمل برای راهآهن پرسرعت در کشورهای مختلف تعریفشده است این پروژه میتواند در این دو مقوله اثرگذار باشد.
وی افزود: افزایش عمر مفید سازه ریلی با از بین بردن مشکل شکستگی تراورس، امکان افزایش حمل بارمحوری و افزایش سرعت سیر قطارها با توجه به عدم برهم خوردن هندسه خط و همچنین حذف مشکل صدمه به ریل و چرخها و درنهایت پیشگیری از سوانح احتمالی در طول مسیر ازجمله مزایای این پروژه به شمار میرود.
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