زندی برای آپولون به میدان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون زندی که بتازگی از کوبلنز آلمان به آپولون پیوسته در این دیدار به مدت 86 دقیقه برای تیم خود به میدان رفت.

بر پایه این گزارش، تیم فوتبال آپولون در این دیدار موفق شد با نتیجه دو بر یک صدرنشین رقابت های لیگ قبرس را شکست داد. برای آپولون در این دیدار تئوفیلو(25) و موستاکاس(94) گلزنی کردند. تیم آپولون در حال حاضر پس از جدایی برنت اشتانگه از این تیم به طور موقت تحت نظر واسوس ملانارکیتیس هدایت می شود.

آپولون با این پیروزی 4 رده در جدول رده بندی لیگ قبرس صعود کرد و در حال حاضر در جای چهارم قرار دارد.