برداشت گل گاوزبان از سطح ۲۲ هکتار از مزارع منطقه الموت آغاز شد

علیرضا نوروزیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان فصل برداشت در اواخر تیرماه سال جاری از ۲۲ هکتار از مزارع منطقه الموت ۳۰۰ الی۷۰۰ کیلوگرم در هکتار گاوزبان تر برداشت شود.

به گفته وی، این میزان برداشت محصول نسبت به سال گذشته به دلیل بروز سرمای بهاره در سال جاری کاهش داشته است.

نوروزیان اظهار داشت : منطقه الموت از لحاظ میزان برداشت گل گاوزبان و کیفیت آن بهترین منطقه در کشور محسوب می شود که در حال حاضر ۲۲ هکتار از اراضی منطقه الموت به زیر کشت محصول گل گاوزیان رفته است.

به گفته وی؛ میانگین برداشت گل گاوزبان خشک در مزارع این منطقه در هر هکتار ۱۰۰ الی ۳۰۰ کیلوگرم است.

نوروزیان؛ روستاهای یارود، عباسک، کلمین، سنبل آباد، ازگنین علیا و سفلی در منطقه الموت غربی را از روستاهای مهم کشت این محصول در استان ذکر کرد.

کارشناس مسئول محصولات ارگانیک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به مزایای کشت گل گاوزبان اشاره کرد و گفت: گل گاوزبان گیاهی علفی است که ۴۰ الی ۷۰ سانتی متر طول دارد و از دانه آن در تهیه روغن استفاده می شود.

کارشناس مسئول محصولات ارگانیک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به اهمیت طبی و دارویی گاوزبان اشاره کرد و گفت: این گیاه دارای مواد موسیلاژ قند، تانن، ترکیبات فنلی، مقدار کمی الکالوئید و مواد آرام بخش و همچنین مواد غنی از اسیدهای چرب می باشد.

نوروزیان اضافه کرد: گاوزبان دارای ویتامین C است و طبیعت گرم و اثر آرامش بخش و مقوی تمام بدن و بالا برنده فشار خون دارد و خاصیت معرق و مدر «ادار آور» برای جوش های چرکین دهان اطفال، برفک، بازکننده کیسه صفرا و ازبین برنده اخلاط سوخته، امراض سودا آوری، درمان سرخک و مخملک موثر است.

وی اظهار داشت : این گیاه در مناطق کوهستانی سردسیر و نیمه مرطوب که در طول بهار و تابستان دارای باران متناوب هستند و در استانهای مازندران و گیلان در مناطق کوهستانی و نیمه مرطوب وجود دارد.

به گفته نوروزیان؛ بذر گاوزبان طی ۵ الی ۲۱ روز در دمای ۲۱ درجه سانتیگراد جوانه می زند و می توان اواخر اسفند ماه درمزارع کشاورزی کشت کرد.

وی خاطر نشان کرد : با توجه به اینکه در تولید این محصول از کود و سموم کشاورزی استفاده نمی شود می توان در صورت تامین اعتبار لازم، مناطق مستعد استان را برای تولید گل گاو زبان شناسایی تا بتوانند گواهینامه ارگانیک این محصول را دریافت کنند.