عبدالعزيزحكيم نسبت به بروز تحولات جديد در عراق ابراز خوشبيني كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه خبري الجزيره،"عبد العزيز حكيم" رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق در توضيح اين مطلب افزود: آمريكا با درخواست عراقي ها مبني بر ضرورت واگذاري قدرت به مردم عراق ونيز سپردن اداره امور اين كشور به عراقي ها موافقت كرده است.

رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق تاكيد كرد: تصميماتي براي تشكيل دادگاه جنايتكاران جنگي عراق براي محاكمه مسئولان سابق حزب بعث كه به ارتكاب جنايت جنگي درحق مردم عراق متهم شدند، گرفته شده است .

وي افزود: متهمان عراقي كه دردست عراقي ها هستند، طبق قانون كيفري عراق محاكمه خواهند شد. رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق احتمال داد قضات خارجي از سازمان ملل متحد و كشورهاي ديگر به عنوان ناظر دراين دادگاهها حضور داشته باشند .

وي تصريح كرد: برگزاري محاكمه متهمان با حضور وكلاي آنها خواهد بود. اين دادگاهها ممكن است بطورعلني برگزار شود. سخنگوي نظاميان آمريكايي درهمين رابطه اعلام كرد: شوراي حكومت انتقالي عراق به زودي دادگاه ويژه اي رسيدگي به جنايات جنگي را كه اكثرا از افراد حزب بعث هستند، تشكيل خواهد داد.

نيروهاي اشغالگر آمريكايي تا به حال صدها عراقي ازجمله 40 نفر ازاسامي 55 نفره اي كه آمريكا آنها را در فهرست افراد تحت تعقيب قرار داده بود؛ دستگير كردند.

مسئولان سابق رژيم بعث عراق كه هم توسط نيروهاي آمريكايي دستگير شدند با بيرون هيچ ارتباطي ندارند و تنها مسئولان كميته سازمان صليب سرخ بين المللي حق دارند با آنها ديدار كنند.