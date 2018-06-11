اختصاص ۳۵۰میلیون دلار برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی به سیستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هیات وزیران، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به تصویب رساند. طبق این آیین نامه مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵۰) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۷ از طریق بانک کشاورزی برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح (۴۶) هزار هکتار اراضی سیستان اختصاص خواهد یافت.

هیئت وزیران در جلسه۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده ۱- مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵۰) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق در چارچوب برنامه عملیاتی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۷ از طریق بانک کشاورزی برای تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح (۴۶) هزار هکتار اراضی سیستان در چارچوب موافقتنامه ذی‌ربط با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و تضمین این سازمان به تأمین منابع لازم برای اتمام پروژه مربوط در حوزه وزارت جهادکشاورزی، به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو اختصاص می‌یابد.

ماده ۲- اصل و سود تسهیلات دریافتی موضوع ماده (۱)در لوایح بودجه سنواتی کل کشور (۱۳۹۸-۱۴۰۳) پیش‌بینی و بازپرداخت خواهد شد.

ماده ۳- با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی و حسب درخواست صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معادل کل مبلغ مذکور در بند (هـ) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسدود خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت کار از دستگاه اجرایی، نسبت به اعلام به صندوق توسعه ملی برای واریز مرحله­ای تسهیلات مذکور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام می­نماید.

ماده ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعلام صندوق توسعه ملی، نسبت به تبدیل ارز به ریال اقدام و معادل ریالی آن را به حساب ذی‌ربط در بانک کشاورزی واریز خواهد کرد.

ماده ۵- وزارتخانه­های جهاد کشاورزی و نیرو و بانک عامل مکلفند در مقاطع زمانی ماهانه

گزارش‌های عملکرد این آیین‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.

ماده ۶- به منظور کنترل حین اجرا، دستگاه‌ اجرایی مربوط مکلف است در قالب سامانه الکترونیکی ایجاد شده توسط بانک کشاورزی، گزارش‌های لازم را مطابق با چارچوب مورد نظر سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

ماده ۷- در اجرای این تصویب نامه رعایت بند (ز) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط الزامی است.

ماده ۸- صندوق توسعه ملی گزارش اجرای این تصویب­نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌نماید.