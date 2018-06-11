خدمات اماکن ورزشی پاکدشت در تابستان زیر ذره بین بازرسان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طالقانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران ضمن اعلام آمادگی کلیه اماکن ورزشی خصوصی و دولتی شهرستان برای استقبال از تابستان که فصل رونق ورزش به ویژه در میان نونهالان و نوجوانان است، اظهار کرد: تیم های بازرسی و نظارت اداره ورزش و جوانان در طول تابستان به طور منظم به اماکن ورزشی سرکشی و از روند ارائه خدمات ،بیمه ورزشی و ...بازدید به عمل خواهند آورد.

وی گفت:با توجه به سابقه فعالیت در حوزه ورزش به عنوان یک معلم، توصیه ویژه ای به والدین دارم مبنی بر اینکه در انتخاب رشته ورزشی برای فرزند خود به نظرات مشاوره ای مربیان ورزشی وهمچنین به روند فعالیت هایی که بچه‌ها در سن پایین داشته‌اند، توجه داشته باشند، به عنوان مثال علاقه به دویدن، شنا کردن، بازی با توپ و.. می‌تواند بهترین کمک برای والدین و مربیان در انتخاب رشته ورزشی بچه‌ها باشد.

رئیس اداره ورزش و جوانان پاکدشت افزود: بنابر نظر کارشناسان ۸ سالگی زمان مناسبی برای آموزش یک رشته خاص ورزشی به کودکان است و برگزاری مسابقه در این سن هم مشکل چندانی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند، البته باید به این نکته توجه داشت که در این سن باید لذت بردن نوآموزان از ورزشی که انجام می‌دهند در اولویت باشد.

وی ادامه داد: بعضی از والدین اصرار دارند فرزندانشان حرکات‌های ورزشی را به درستی انجام بدهند و انتظاراتی بالاتر از توان‌شان از آن ها دارند که این انتظارات و استرس‌های ناشی از برگزاری مسابقات در سنین پایین در روحیه کودکان تاثیر دارد و ممکن است برای همیشه یک نونهال را از ورزش دلسرد کند.

طالقانی گفت: طی جلسه ای که با رئیس اداره آموزش و پرورش و با حضور کارشناس مسئول تربیت بدنی این اداره داشته ایم، مقررشد با اجرای مشترک طرح های استعدادیابی در رشته های مختلف ،نخبگان ورزشی شناسایی و به هیاتهای ورزشی معرفی شوند تا روند فعالیت خود را در بستر تخصصی و با هدایت فنی مربیان ادامه دهند.

وی گفت: اجرای این طرح پشتوانه غنی از استعدادهای ورزش پاکدشت را تشکیل می دهد که قهرمانان آینده پاکدشت را معرفی خواهد کرد.