تحقق برون سپاری پروژه ها با تاکید بر اهداف اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی و همچنین واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، میراث فرهنگی طی سال ۹۶ از اولین دستگاه هایی بود که موفق به برون سپاری چهار پروژه شد.

باقری با بیان اینکه اعتماد به بخش خصوصی بار زیادی را از دوش دولت بر می دارد، بیان کرد: در سال ۹۷ نیز برنامه ریزی برای توسعه برون سپاری ها عملیاتی می شود.

باقری از واگذاری دهها پروژه به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های حمایتی صندوق توسعه ملی خبر داد و بیان کرد: پروژه های مجموعه هتل چهار ستاره و پارک آبی از جمله پروژه های فعال توسط بخش خصوصی بوده و با پیشرفت مناسبی در حال تکمیل است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان به توسعه ظرفیت های گردشگری استان اشاره کرد و گفت: چهار پارک اسکان در استان هدفگذاری شد که دو پروژه افتتاح و دو پارک نیز تا قبل از عید فطر افتتاح می شوند.

باقری از اجرای ۲۴ پروژه توسعه ظرفیت گردشگری خبر داد و اظهار کرد: ایجاد ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی از جمله این موارد است.

وی افزود: همچنین موزه استان در مراحل تجهیز قرار دارد و تا هفته دولت آماده بهره برداری می شود.

باقری با اشاره به تعطیلات عید سعید فطر از پیش بینی حضور بیش از یک میلیون گردشگر در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: باید همه دستگاه های عضو ستاد خدمات سفر آمادگی لازم را داشته باشند و فضا سازی و آماده سازی ظرفیت ها برای استقبال از گردشگران انجام شود.

باقری گفت: همچنین کاهش تلفات جاده ای و کنترل جاده ای در ایام تعطیلات، حضور محسوس نیروهای راهور و امدادی را طلب می کند.

باقری با تاکید بر کنترل قیمت ها توسط دستگاه های متولی در ایام تعطیلات، از برخورد با متخلفین حوزه اسکان و اقامت گردشگران خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: استان مقصد گردشگری است و باید تلاش شود که از این طریق علاوه بر توسعه اشتغال و درآمد، خاطرات مناسبی در ذهن گردشگران ایجاد شود.