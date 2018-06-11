به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عمر الرزاز» نخست وزیر جدید اردن امروز در سخنانی با اشاره به اعتراضات اخیر این کشور اظهار داشت: نهادهای امنیتی اردن با درایت کامل با اعتراضات مردمی برخورد کردند.

وی درخصوص قانون مالیات در اردن نیز گفت: از قانون مالیات عقب نشینی می کنیم تا درباره محتوای آن بازنگری شود زیرا این قانون پیش از تصویب به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است.

الرزاز در ادامه گفت: هدف اصلی قانون مالیات باید این باشد که به موضوع فرار مالیاتی رسیدگی کند بدون اینکه به حقوق شهروندان آسیب برساند.

این تصمیم پس از تشدید اعتراضات مردمی به ارائه پیش نویس قانون مالیات بر درآمد و همچنین افزایش قیمت کالاهای اساسی، اتخاذ شد.

اعتراضات مردمی در اردن برای چندمین روز متوالی ادامه یافته است. شدت اعتراضات به حدی بود که پیشتر نخست وزیر اردن را وادار به استعفا کرد.