۱۸ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۲۶

/ "سرو بلورین" آمد /

"سیمرغ" از جشنواره بین المللی شعرفجر پرکشید

با نظرخواهی از بیش از یکصد شاعر معاصر در سراسر کشور و جمع بندی پیشنهادات فعالان ادب در خصوص طراحی تندیس نخستین جشنواره بین المللی شعر فجر "سرو بلورین" به عنوان تندیس اولین دوره این جشنواره ملی انتخاب شد .

به ‌گزارش خبرگزاری مهر ، بنا بر اعلام کمیته اطلاع رسانی جشنواره شعر فجر ، نظر به اینکه قرار است جشنواره‌ مذکورنمونه ‌های برتر شعر معاصر را در قالب ‌ها و شاخه ‌های موضوعی مختلف و متنوع برگزیند ، دبیرخانه جشنواره‌ بین‌المللی شعر فجر با نظرخواهی مکتوب و شفاهی از چهره‌ های فعال ادبی به این نتیجه رسید که در طراحی تندیس اولین جشنواره ملی شعر ایران ، تحولات و نوآوری ‌های حوزه‌ شعر را در سالهای پس از انقلاب اسلامی مد نظر قرار داده و از نمادهای تکراری پرهیز شود .

همچنین داوری و اهدای جایزه‌ بخش شعر «امام (ره) و انقلاب» نخستین جشنواره بین‌المللی شعر فجر را نیز موسسه‌ تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) ،‌ با سرپرستی عبدالجبار کاکایی برعهده گرفته است .

نخستین جشنواره بین المللی شعر فجر در ایام الله دهه فجر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد .

