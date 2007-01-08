"سیمرغ" از جشنواره بین المللی شعرفجر پرکشید

به ‌گزارش خبرگزاری مهر ، بنا بر اعلام کمیته اطلاع رسانی جشنواره شعر فجر ، نظر به اینکه قرار است جشنواره‌ مذکورنمونه ‌های برتر شعر معاصر را در قالب ‌ها و شاخه ‌های موضوعی مختلف و متنوع برگزیند ، دبیرخانه جشنواره‌ بین‌المللی شعر فجر با نظرخواهی مکتوب و شفاهی از چهره‌ های فعال ادبی به این نتیجه رسید که در طراحی تندیس اولین جشنواره ملی شعر ایران ، تحولات و نوآوری ‌های حوزه‌ شعر را در سالهای پس از انقلاب اسلامی مد نظر قرار داده و از نمادهای تکراری پرهیز شود .

همچنین داوری و اهدای جایزه‌ بخش شعر «امام (ره) و انقلاب» نخستین جشنواره بین‌المللی شعر فجر را نیز موسسه‌ تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) ،‌ با سرپرستی عبدالجبار کاکایی برعهده گرفته است .



نخستین جشنواره بین المللی شعر فجر در ایام الله دهه فجر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد .