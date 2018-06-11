موج تغییرات مدیریتی در مشهد ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات مدیریتی چند هفته گذشته درمشهد که با تغییر معاون سیاسی استاندارخراسان رضوی و چند مدیرکل در سازمان های مختلف همراه بود به شهرداری مشهد رسید.

این تغییرات با کنار رفتن حسینی از معاونت سیاسی استانداری خراسان رضوی آغاز شد. وی طی چند ماه گذشته استعفای خود را به استاندار خراسان رضوی ارائه کرده بود که نهایتا با این درخواست موافقت شد.

استاندار خراسان رضوی رحیم نوروزیان، فرماندار مشهد را به عنوان جایگزین حسینی به وزیر کشور معرفی کرد و با موافقت رحمانی فضلی وی به ساختمان خیابان بهار مشهد رفت و همزمان حیدر خوش نیت به عنوان سرپرست فرمانداری مشهد منصوب شد.

این در حالی است که رایزنی ها برای انتحاب فرماندار جدید مشهد همچنان ادامه دارد و گزینه های خارج از استان و غیر بومی نیز در لیست معاون سیاسی استاندار قرار دارد.

تغییر دیگر مدیریتی مهم روزهای گذشته رفتن سرابی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و جایگزین شدن جعفر مروارید با داشتن سابقه قوی دانشگاهی شد.

اتفاقات برج سلمان مشهد و به دنبال آن بازداشت رئیس ارشاد مشهد در کنار انتقاد برخی بزرگان شهر از برگزاری این مراسم در تغییر سرابی بی تاثیر نبود و وی از این اداره کل کنارگذاشته شد.

حضور مروارید در این سمت با توجه به حواشی برگزاری برخی برنامه های هنری در خراسان رضوی از جمله لغو کنسرت ها می تواند برای وی چالش برانگیز باشد.

اما تغییرات مدیریتی به همین جا ختم نشد و این بار نوبت به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی رسید که درست پس از شکار با مجوز چند قوچ رویال در نیشابور توسط آمریکایی ها صالحی از این سازمان رفت که البته دلیل این تغییر بازنشستگی صالحی اعلام شد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست قم جایگزین صالحی در خراسان رضوی شده است.

پس از این تغییرات نوبت به شهرداری مشهد رسید تا پس از تغییر مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت که گفته می شود در راستای تغییر رویه این شرکت برای کاهش نارضایتی های مردمی صورت گرفته است، مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری مشهد نیز تغییر کند.

شنیده شده هادی عطار زاده که مدیریت سازمان های تاکسیرانی و اتوبوسرانی را در دوران شهرداری پژمان و مرتضوی در کارنامه خود دارد جایگزین امامی در این سازمان خواهد شد.

همچنین قرار است بزودی مدیرعامل یکی دیگر از سازمان های شهرداری مشهد در حوزه حمل ونقل نیز تغییر کند.