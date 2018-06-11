واکسیناسیون رایگان ۱۰هزار رأس دام عشایر علیه تب برفکی

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر علیزاده این تعداد دام را مربوط به عشایر ساکن در محدوده این شهرستان اعلام کرد و افزود: اکیپ مایه کوب دامپزشکی با مراجعه به مناطق ییلاقی کوه شاهو این تعداد دام سبک را به منظور پیشگیری از بیماری واگیردار تب برفکی واکسینه کردند.

وی تمام تلاش دامپزشکی را پیشگیری از شیوع بیماری های واگیر دار دامی و قابل انتقال از دام به انسان دانست و گفت: علاوه بر واکسیناسیون و نظارت بر واحدهای پرورش دام و طیور، اکیپ های دامپزشکی وضعیت بیماری در گله های روستایی و عشایری را نیز بررسی و پایش می کنند.

سرپرست شبکه دامپزشکی روانسر در ادامه آموزش به دامداران عشایر در ارتباط با مصون نگه داشتن دام ها از هرگونه بیماری را نیز از جمله فعالیت های این شبکه ذکر کرد و گفت: کارشناسان دامپزشکی با حضور در سیاه چادرهای مناطق ییلاقی شهرستان این دامداران را در رابطه با آشنایی با بیماری تب برفکی و راه های کنترل و پیشگیری از آن را آموزش دادند.

علیزاده بیماری تب برفکی را قابل پیشگیری، کنترل و درمان دانست و افزود: از دامداران درخواست داریم که در صورت مشاهده علائم بیماری در دام ها مراتب را با شماره تلفن ۱۵۱۲ به دامپزشکی اطلاع دهند.

وی اظهار داشت: تب، بی اشتهایی، ریزش بزاق، تاول در دهان و بین سم ها، کاهش تولید شیر، افت وزن دام و تلفات ناگهانی در دام های جوان از نشانه های بیماری تب برفکی در بین دام های سبک و سنگین است.

وی با بیان اینکه دامپزشکی در تمام ساعات شبانه روز تلاش می کند امنیت غذایی را برای مردم تامین و دام و طیور را از بیماری مصون نگه دارد، تصریح کرد: دامداران می توانند موارد مربوط به بیماری های دام و طیور را با تلفن ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ با دامپزشکی در میان بگذارند.