استفاده از کالای ایرانی باید به صورت یک معروف جلوه کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی پیش از ظهر امروز در دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی سیستان و بلوچستان در سال ۹۷،با اشاره به نامگذاری سال با عنوان استفاده از کالای ایرانی توسطرهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) گفت: مساله استفاده از کالای ایرانی باید معروف جلوه کندو به موضوع نام سال از سوی دستگاه های مختلف خوب پرداخته شود.

نماینده ولی فقیه درسیستان وبلوچستان افزود:سازمان صنعت معدن وتجارت استان با برپایی نمایشگاه در مرکز وسایر شهرهای استان، باارائه تولیدات داخلی زمینه خرید مردم جهت استفاده از کالاهای ایرانی را فراهم سازد.

وی ادامه داد: همچنین ائمه جمعه نیز از تریبون های نماز جمعه و مساجدباید مشوق مردم برای استفاده از تولیدات داخلی باشند.

امام جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: استانداری طی بخش نامه ای به سازمان ها ودستگاه ها جهت تجهیز و تهیه اقلام اداری و مصرفی، خرید کالاهای ایرانی را اعلام کند.

ریاست شورای فرهنگ عمومی سیستان و بلوچستان با اشاره به اطلاع رسانی وتبلیغات استفاده از کالاهای داخلی از سوی سازمان هایی که با مردم ارتباط مستقیم دارند، افزود: دستگاه ها وسازمان هایی که کارهای تولیدی دارند روزهای جمعه در مصلاهای شهرهای استان، نمایشگاه تولیدات داخلی را برپا کنند.

گفتنی است دراین جلسه مسئول دبیرخانه شورای سیاست گزاری ائمه جمعه استان، مدیرکل صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، نماینده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، شهردار زاهدان، رئیس دانشگاه سیستان وبلوچستان ورئیس جهاد دانشگاهی فعالیت ها وپیشنهادات خود را در خصوص استفاده وتبلیغ تولیدات داخلی اعلام کردند.

همچنین در پایان از نرم افزار سبک زندگی اسلامی – ایرانی ،که به همت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی سیستان و بلوچستان، اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی سیستان وبلوچستان ودبیرخانه کانون های فرهنگی وهنری مساجد سیستان وبلوچستان تهیه شده بود، رونمایی شد.