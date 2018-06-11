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۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

معاون فرمانداری ویژه آمل:

۱۰۰ هزار نفر از جمعیت آمل جوانان هستند

۱۰۰ هزار نفر از جمعیت آمل جوانان هستند

آمل - معاون فرمانداری ویژه آمل با بیان اینکه ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت شهرستان را جوانان تشکیل می دهند خواستار بهره گیری از ظرفیت های این بخش برای توسعه منطقه شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، حسین احسانی پیش ازظهر دوشنبه در جلسه شورای جوانان ادارات شهرستان آمل اظهار داشت: جوانی سرشار از شورونشاط و تحرک است و هر جامعه‌ای که می‌خواهد به سمت توسعه پایدار حرکت کند باید از نسل جوان و پویا برخوردار باشد.

معاون فرمانداری ویژه آمل با اشاره به اینکه جامعه‌ای پوینده است که بتواند از نسل جوان بهره ببرد، افزود: نسل جوان منبع انرژی و نیروی محرکه اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی و غیره است.

وی بابیان اینکه وظیفه ما فراهم کردن حضور جوانان در عرصه‌های مختلف است، گفت: جامعه‌ای موفق است که از نسل جوان خود استفاده کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان آمل نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ما در چهار حوزه اشتغال، ازدواج، مسکن و پر کردن اوقات فراقت جوانان دغدغه داریم، گفت: در این شهرستان موضوعات مرتبط با جوانان در ستاد ساماندهی امور جوانان پیگیری می‌شود و تقریبا ۲۳ دستگاه نظارتی و اجرایی در این ستاد نقش ایفاء می‌کنند.

اسماعیل پهلوان بابیان اینکه بیش از یک‌صد هزار نفر از جمعیت این شهرستان را جوانان تشکیل می‌دهند، گفت: در کشورهای پیشرفته به ازای هر یک‌صد نفر یک سازمان مردم‌نهاد دارند و ما به ازای هر ۵ هزار نفر باید یک سازمان مردم‌نهاد داشته باشیم اما در آمل سه سازمان مردم‌نهاد داریم.

وی ادامه داد: جوانان این شهرستان نتوانستند خودشان را عرضه کنند، افزود: بعضی از دستگاه‌ها در آمل برنامه‌ای برای اوقات فراغت ندارند و به دنبال تشکیل مجمع نخبگان جوانان در این شهرستان هستیم تا در آینده این مجمع بانی حوزه جوانان باشد.

کد مطلب 4318160

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