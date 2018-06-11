۱۰۰ هزار نفر از جمعیت آمل جوانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین احسانی پیش ازظهر دوشنبه در جلسه شورای جوانان ادارات شهرستان آمل اظهار داشت: جوانی سرشار از شورونشاط و تحرک است و هر جامعهای که میخواهد به سمت توسعه پایدار حرکت کند باید از نسل جوان و پویا برخوردار باشد.
معاون فرمانداری ویژه آمل با اشاره به اینکه جامعهای پوینده است که بتواند از نسل جوان بهره ببرد، افزود: نسل جوان منبع انرژی و نیروی محرکه اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی و غیره است.
وی بابیان اینکه وظیفه ما فراهم کردن حضور جوانان در عرصههای مختلف است، گفت: جامعهای موفق است که از نسل جوان خود استفاده کند.
رئیس اداره ورزش و جوانان آمل نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ما در چهار حوزه اشتغال، ازدواج، مسکن و پر کردن اوقات فراقت جوانان دغدغه داریم، گفت: در این شهرستان موضوعات مرتبط با جوانان در ستاد ساماندهی امور جوانان پیگیری میشود و تقریبا ۲۳ دستگاه نظارتی و اجرایی در این ستاد نقش ایفاء میکنند.
اسماعیل پهلوان بابیان اینکه بیش از یکصد هزار نفر از جمعیت این شهرستان را جوانان تشکیل میدهند، گفت: در کشورهای پیشرفته به ازای هر یکصد نفر یک سازمان مردمنهاد دارند و ما به ازای هر ۵ هزار نفر باید یک سازمان مردمنهاد داشته باشیم اما در آمل سه سازمان مردمنهاد داریم.
وی ادامه داد: جوانان این شهرستان نتوانستند خودشان را عرضه کنند، افزود: بعضی از دستگاهها در آمل برنامهای برای اوقات فراغت ندارند و به دنبال تشکیل مجمع نخبگان جوانان در این شهرستان هستیم تا در آینده این مجمع بانی حوزه جوانان باشد.
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