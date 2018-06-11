  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸

دبیر و اعضای ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد منصوب شدند

دبیر و اعضای ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد منصوب شدند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در احکامی جداگانه دبیر و اعضای ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر این دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد، حسین نصیرزاده مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه را آزاد را به عنوان دبیر و عضو ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

همچنین در این احکام علیرضا رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، قاسم عموعابدینی قائم‌مقام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، محمدحسن برهانی‌فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین کاویانی راد معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران و محمدعلی فقیه مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران را به عنوان اعضای ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر این دانشگاه منصوب کرد.

کد مطلب 4318163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها