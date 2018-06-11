دبیر و اعضای ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد، حسین نصیرزاده مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه را آزاد را به عنوان دبیر و عضو ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

همچنین در این احکام علیرضا رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، قاسم عموعابدینی قائم‌مقام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، محمدحسن برهانی‌فر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین کاویانی راد معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران و محمدعلی فقیه مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران را به عنوان اعضای ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر این دانشگاه منصوب کرد.