خرید تضمینی گندم در مازندران به ۱۲ هزار تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جعفری اظهار داشت: از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم در سال جاری تاکنون ۱۲ هزار و ۴۹۰ تن گندم به ارزش ۱۷۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال از گندم کاران استان مازندران خریداری شد و با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون ۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال از مطالبات گندم کاران استان از طریق سامانه خرید تضمینی بانک عامل پرداخت گردید.

جعفری افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود ۱۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان مازندرانی خریداری شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ تأکید کرد: گندمکارانی که در سامانه جامع پهنه‌بندی سازمان جهاد کشاورزی ثبت‌نام نکردند هرچه زودتر با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان‌ها نسبت به ثبت سطح زیر کشت گندم خود در سامانه نظام نوین ترویج اقدام کنند.

جعفری افزود: در سال جاری هیچ خرید تضمینی گندم از کشاورزانی که در سامانه مذکور ثبت‌نام نکرده‌اند انجام نخواهد شد.

وی در ادامه به خرید تضمینی کلزا اشاره کرد و گفت: خرید تضمینی کلزا از کشاورزان مازندران در سال زراعی جاری به ۲۸ هزار و ۳۲۴ تن به ارزش ۸۰۴ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال رسید.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ اظهار داشت: با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون مبلغ ۴۰۸ میلیارد و ۶۳۳ میلیون ریال از مطالبات کشاورزان کلزاکار مازندرانی از طریق سامانه خرید تضمینی بانک عامل پرداخت شد و تا زمانی که کشاورزان عزیز، کلزا برای تحویل داشته باشند مراکز خرید دائر خواهند بود.