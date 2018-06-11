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۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۴

بانوی بسکتبال ایران در جمع ۱۰ بازیکن برتر جام جهانی قرار گرفت

بانوی بسکتبال ایران در جمع ۱۰ بازیکن برتر جام جهانی قرار گرفت

سعیده علّی بازیکن تیم بسکتبال سه نفره بانوان ایران در جمع ۱۰ بازیکن برتر جام جهانی فیلیپین قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،  سعیده علّی بازیکن با تجربه تیم ملی بسکتبال بانوان سه نفره ایران بر اساس آخرین رده بندی در رتبه نهم امتیازآورترین بازیکنان جام جهانی فیلیپین قرار گرفت. 

این بازیکن در چهار مسابقه ای که برای ایران در جام جهانی بسکتبال سه نفره بانوان در فیلیپین به میدان رفت ۲۳ امتیاز به دست آورد و هم اکنون با یک بازیکن روسی به نام «آناستازیا لوگونوا» در رده نهم قرار دارد. در این رده بندی مژگان خدادادی با ۱۳ امتیاز در رده ۳۶ امتیازآورترین ها ایستاده است. 

تیم بسکتبال سه نفره بانوان ایران در جام جهانی فیلیپین نتیجه دیدار برابر آمریکا، روسیه و اوگاندا شکست خورد و در مصاف با آندورا به برتری دست یافت. 

کد مطلب 4318186
زینب حاجی حسینی

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