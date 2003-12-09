حجت الاسلام كروبي : محققان و پژوهشگران بايد مورد تكريم قرار بگيرند

به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر» حجت الاسلام كروبي گفت : با اين كه امروز بحث بسيار مهم لايحه دولت درباره وزارت رفاه و تامين اجتماعي در دستور كار مجلس قرار داشت و من بايد دراين جلسه حضور مي يافتم ، اما به دليل اهميتي كه براي فرهنگ و كتاب قائل هستم در اين جلسه حضور يافته ام . البته متذكر شوم كه حضور من منتي بر اهل فرهنگ و انديشه نيست بلكه ، اينجانب فقط براي تقدير و تشكر از برگزار كنندگان و برگزيدگان اين جشنواره حضور يافته ام .

وي افزود : من در سخنان كوتاه خود به چند نكته كه از نظر من مهم هستند اشاره مي كنم . به نظر من، همانگونه كه دكتر سمناني فرمودند ما در زمينه كتاب و كتابخانه فقير هستيم . من ازاين وضعيت احساس كمبود و حقارت مي كنم . من وقتي آمار و ارقام داشته هاي خود را با برخي ازكشورها مقايسه مي كنم بسيار متاثر و متاسف مي شوم . البته چون كتابخانه مجلس ازلحاظ اداري توسط رئيس مجلس اداره مي شود من با آمار و ارقام مربوط به اين زمينه آگاهي و اطلاعات كافي دارم و بايد بگويم كه وضعيت كشور ما با آن سابقه تاريخي اي كه در علم و تمدن دارد در اين زمينه بسيار مايه تاسف است .

رئيس مجلس اضافه كرد : من به سهم خودم در مسووليتهاي مختلفي كه در جمهوري اسلامي داشتم همواره تلاش و كوشش كرده ام كه در اين راه كارهايي كه از توانم بر مي آيد انجام دهم . از جمله اين كارها مي توانم از راه اندازي و تجهيز كتابخانه دانشگاه شاهد در زمان رياست بنياد شهيد و كمك به كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي ياد كنم .

وي ادامه داد : از جمله عيوب ما اين است كه پي گيري هاي لازم و مستمر درباره امور مختلف از جمله كتاب و كتابخواني نداريم . ما در اين زمينه بايد پيگيريهاي مستمر داشته باشيم و اين مسئله را تبديل به فرهنگ كنيم .

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان سخنان خود با ذكر اين مطلب كه بايد براي محققين و پژوهشگران ارزش قائل شده و تسهيلات لازم را براي آنان فراهم كرده و آنان را تكريم كنيم گفت : با همه ضعفهاي موجود ، در اخبار شب گذشته شنيدم كه كشور ما عليرغم كمبود تسهيلات و امكانات ، فرار مغزها، و ... رتبه دوم امور پژوهشي را در ميان كشورهاي اسلامي كسب كرده است . اين امر نشانگر استعداد هاي فراواني است كه بايد با برنامه ريزي دقيق به موفقيتهاي بيشتري منجر شود . هر چند كه دولت و مجلس تلاشهاي فراواني در ارائه بودجه هاي پژوهشي و تحقيقي انجام داده است ، اما از آن جا كه به زودي بررسي بودجه سال آينده در مجلس آغاز خواهد شد از دولت ، مجلس، كميسيون تلفيق، و ... مي خواهم كه توجه بيشتري به امور پژوهشي و تحقيقاتي داشته باشد .