۲۲ میلیارد و ۹۶۵ میلیون ریال کمک مردمی در ماه رمضان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم آبادی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: امروز باید به گونه ای کار کنیم که مردم را در حل مشکلات نیازمندان مشارکت دهیم.

وی با بیان اینکه یکی از راهبردی ترین اقدامات امام خمینی (ره) برای رسیدگی به نیازمندان در طول چهار دهه فعالیت زنده نگه داشتن فرهنگ انفاق و نیکوکاری بوده است، افزود: کمیته امداد پناهگاهی برای آرامش یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار مددجو و الگویی تاثیرگذار در عرصه های حمایت و سلامت، اشتغال و مسکن است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری برنامه های متنوع امداد در ماه مبارک رمضان از جمله توزیع سبد غذایی، طرح شوق بیدار، بسته های همیار مولا و ... گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تا کنون ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال توسط خیرین برای اطعام و توزیع سبد غذایی بین نیازمندان کمک شده است.

افزایش ۴۳ درصدی کمک خیرین در بخش اطعام و سبد غذایی

وی با بیان اینکه ۸۴ درصد کمک های ماه مبارک رمضان امسال در حوزه اطعام و سبد غذایی بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: خیرین در سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال جهت اطعام و سبد غذایی کمک داشته اند.

سلم آبادی با اشاره به اینکه ۲۲۶ میلیون و ۴۷۰ میلیون ریال سبد غذایی توسط خود خیرین نیز تهیه و بین نیازمندان توزیع شده است، بیان کرد: این کمک ها نیز ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی با بیان اینکه حامیان دو میلیارد و ۷۲ میلیون ریال بابت اطعام و سبد غذایی به خانواده های تحت پوشش خود کمک کرده اند، اظهار داشت: در طرح مفتاح الجنه نیز مبلغ ۴۶۹ میلیون ریال توسط خیرین جمع آوری شده که سه درصد از کل کمک های مردمی را شامل می شود.

وی با بیان اینکه ۸۰ هزار و ۸۷۷ پرس غذای گرم در ایام ماه مبارک نیز بین نیازمندان توزیع شده است، گفت: از این تعداد ۲۳ هزار و ۶۷۹ پرس در شب های قدر توزیع شده است.

کمک ۹۳ میلیون و ۴۰۷ هزار ریالی خیرین استان به مردم مظلوم فلسطین در روز قدس

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۹۳ میلیون و ۴۰۷ هزار ریال کمک مردم به صندوق های کمک به مردم فلسطین بوده است که در همین راستا نیز پرداخت خواهد شد، افزود: از ابتدای ماه مبارک رمضان در مجموع ۱۸ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان کمک های مردمی در حوزه های اطعام، سبد غذایی، همیار مولا و کمک حامیان جمع آوری و بین نیازمندان توزیع شده است.

سلم آبادی ادامه داد: هشت هزار و ۶۲ سبد غذایی نیز در ایام ماه مبارک رمضان بین خانواده های نیازمند توزیع شده است و ۹۶ هزار و ۴۴۹ نفر از این کمک ها بهره مند شده اند.

وی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان امسال سه قسمت ایتام، محسنین و طرح شفا دو هزار و ۱۶۴ نفر حامی در استان کمک داشته اند که نسبت به سال قبل پنج درصد رشد داشته است، عنوان کرد: ۶۷ درصد حامیان که یک هزار و ۴۵۴ نفر را شامل می شوند، یک هزار و ۶۷۱ یتیم را تحت حمایت قرار داده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی بیان کرد: ۶۹۱ حامی محسنین با ۸۰۴ فرزند و در طرح شفا ۲۰ حامی برای ۲۱ بیمار در ایام مباه مبارک رمضان ثبت نام داشته اند.

وی با بیان اینکه از ابتدای ماه مبارک رمضان در مجموع ۲۲ میلیارد و ۹۶۵ میلیون ریال کمک های مردمی جمع آوری و بین نیازمندان توزیع شده است، اظهار داشت: جمع آوری تمامی زکات تحت عنوان شورای زکات انجام می شود.

سلم آبادی با اشاره به اینکه سال گذشته یک هزار و ۲۶۰ پایگاه جمع آوری زکات و فطریه در سطح استان فعال بوده اند، افزود: از این پایگاه ها تعداد ۹۶۰ پایگاه توسط امداد و ۳۲۰ پایگاه توسط اداره کل بهزیستی مجوز فعالیت گرفته اند.

وی با بیان اینکه سال گذشته در مجموع ۹ میلیارد و ۴۶۵ میلیون ریال زکات و فطریه در سطح استان جمع آوری شده است، گفت: از این مبلغ یک میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال توسط سازمان بهزیستی و سایر موسسات خیریه جمع آوری شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سال گذشته همچنین سه میلیارد و ۷ میلیون ریال جمع آوری کفارات داشته ایم، عنوان کرد: از مجموع کفارات یک میلیارد و ۶۰۵ میلیون ریال توسط کمیته امداد و مراکز نیکوکاری وابسته و یک میلیارد و ۴۰۲ میلیون ریال توسط سازمان بهزیستی و سایر موسسات جمع آوری شده است.

فعالیت یک هزار و ۵۲ پایگاه جمع آوری زکات و فطریه

وی با بیان اینکه امسال یک هزار و ۵۲ پایگاه توسط کمیته امداد استان در سطح استان فعال خواهند بود، اظهار داشت: از مجموع این پایگاه ها تعداد ۹۶۴ پایگاه توسط امداد و ۸۴ پایگاه توسط مراکز نیکوکاری وظیفه جمع آوری زکات و فطریه را بر عهده خواهند داشت.

سلم آبادی با اشاره به اینکه تا کنون سه هزار بیمار صعب العلاج و زمین گیر تحت حمایت امداد در استان شناسایی شده اند، افزود: میانگین نیاز این بیماران در ماه ۴۰۰ هزار تومان است که امداد تنها ۱۰۰ هزار تومان به برخی از این بیماران کمک می کند.

وی با بیان اینکه باید در جهت کمک به بیماران صعب العلاج فرهنگ سازی شود و نگاه مردم را به این سمت و سو جذب کنیم، گفت: در مجموع ۱۷۷ حامی طرح شفا با سرانه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت ماهیانه در سطح استان وجود دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی ادامه داد: ۴۳ درصد از حامیان استان بومی و ۵۷ درصد غیر بومی هستند.