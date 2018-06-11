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۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

مهر پیگیری کرد

صدیقه کیانفر از بیمارستان مرخص شد/ استراحت در منزل

صدیقه کیانفر از بیمارستان مرخص شد/ استراحت در منزل

صدیقه کیانفر گوینده رادیو درباره وضعیت جسمانی خود بعد از خونریزی معده بیان کرد که دیروز از بیمارستان مرخص شده و اکنون در منزل در حال استراحت است.

صدیقه کیانفر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جسمی خود که به دلیل خونریزی معده در بیمارستان بستری بوده است، بیان کرد: من خونریزی معده داشتم که به خاطر آن در بیمارستان بستری و دیروز عصر ۲۰ خرداد از بیمارستان مرخص شدم.

وی درباره دلیل خون ریزی معده خود که پیش از این هم دچار آن شده است، بیان کرد: پزشکان تشخیص ندادند خونریزی معده از چه بوده است و داروهایی را برای بهبود حالم تجویز کرده اند.

این گوینده رادیو اظهار کرد: اکنون در منزل خود در حال استراحت هستم و حالم بهتر است البته دردهای دیگری مثل استخوان درد هم دارم که آنها را بیشتر می توانم تحمل کنم.

این هنرمند رادیو در پایان درباره اینکه چه زمانی دوباره در رادیو فعالیت خواهد داشت، اظهار کرد: در این چند وقت حالم چندان خوب نبود اما اگر کار باشد حتما از من دعوت می کنند. شما هم دعا کنید که کار باشد و دعوت کنند چون در منزل بودن بسیار سخت است.

کد مطلب 4318249
عطیه موذن

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