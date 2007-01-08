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۱۸ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۵۳

رئیس هیات ژیمناستیک مازندران در گفتگو با مهر:

حضور سه تیم خارجی در مسابقات ژیمناستیک بانوان کشورهای اسلامی قطعی شد

حضور سه تیم خارجی در مسابقات ژیمناستیک بانوان کشورهای اسلامی قطعی شد

محمد سبحانی گفت: تیم های سودان و عراق برای شرکت در مسابقات ژیمناستیک بانوان کشورهای اسلامی اعلام آمادگی کرده اند و امشب وارد ایران خواهند شد .

رئیس هیات ژیمناستیک استان مازندران درگفتگو با خبرنگار ورزشی مهر در ساری با بیان این مطلب افزود: تیم قزاقستان هم قرار بود در این رقابتها حضور پیدا کند ولی حضورش در این رقابتها هنوزقطعی نشده است.

سبحانی تصریح کرد: دوتیم از کشورمان و دو تیم با نام مازندران به همراه 2 تیم از سودان و یک تیم ازعراق درمسابقات ژیمناستیک بانوان کشورهای اسلامی در 4 بخش حرکات زمینی، چوب موازنه، پارالل و پرش خرک با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: تیم ها از فردا سه شنبه وارد ساری می شوند و پس ازتمرینات آمادگی چهارشنبه رقابت های خود را آغازخواهند کرد.

سبحانی یادآورشد: مراسم افتتاحیه مسابقات چهارشنبه و اختتامیه عصر نج شنبه درساری برگزارخواهد شد .

مسابقات ژیمناستیک بانوان کشورهای اسلامی در رده 10 تا 14سال، 20و 21دیماه سال جاری درسالن ورزشی سید رسول حسینی شهرساری برگزارخواهد شد.

کد مطلب 431826

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