حضور سه تیم خارجی در مسابقات ژیمناستیک بانوان کشورهای اسلامی قطعی شد

رئیس هیات ژیمناستیک استان مازندران درگفتگو با خبرنگار ورزشی مهر در ساری با بیان این مطلب افزود: تیم قزاقستان هم قرار بود در این رقابتها حضور پیدا کند ولی حضورش در این رقابتها هنوزقطعی نشده است.



سبحانی تصریح کرد: دوتیم از کشورمان و دو تیم با نام مازندران به همراه 2 تیم از سودان و یک تیم ازعراق درمسابقات ژیمناستیک بانوان کشورهای اسلامی در 4 بخش حرکات زمینی، چوب موازنه، پارالل و پرش خرک با یکدیگر رقابت خواهند کرد.



وی خاطرنشان کرد: تیم ها از فردا سه شنبه وارد ساری می شوند و پس ازتمرینات آمادگی چهارشنبه رقابت های خود را آغازخواهند کرد.



سبحانی یادآورشد: مراسم افتتاحیه مسابقات چهارشنبه و اختتامیه عصر نج شنبه درساری برگزارخواهد شد .



مسابقات ژیمناستیک بانوان کشورهای اسلامی در رده 10 تا 14سال، 20و 21دیماه سال جاری درسالن ورزشی سید رسول حسینی شهرساری برگزارخواهد شد.

