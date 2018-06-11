به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا شیراوژن ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت آسیب های اجتماعی با اشاره به اینکه با اقدام ویژه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، کشفیات مواد مخدر در استان ۴۲ درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: ۱۷ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان منهدم شده است.

وی از اجرای ۳۰۰ طرح پاکسازی نقاط آلوده خبر داد و افزود: اقدامات خیلی خوبی در حوزه مبارزه با مواد مخدر و پاکسازی محلات استان صورت گرفته است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان با اشاره به برگزاری ۹۵۰ جلسه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در سطح مدارس، مساجد و محلات تصریح کرد: هرماه برآورد وضعیت آسیب های اجتماعی را در مناطق آلوده استان داریم.