انتخاب نیروهای توانمند از سامانه بازار کار مصداق تحقق شهر شیشه ای

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران در آیین افتتاحیه سامانه بازار کار داخل که از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران برگزار شد افزود: شاهد آغاز فعالیت سامانه بازار کار داخل شهرداری تهران هستیم، سامانه ای که به تعبیری می توان آن را، ویترین و محل نمود سرمایه اصلی شهرداری تهران که نیروهای توانمند آن هستند، نامید.

رییس شورای شهر تهران در ادامه اظهار داشت: همانطور که می دانید پیروزی انقلاب اسلامی، در شرایطی اتفاق افتاد که نسل انقلاب از نظر منابع انسانی برای آن آماده نبودند، یکی از عوامل این عدم آمادگی، وضعیت کلی منابع انسانی در کشور و پایین بودن نرخ آموزش به خصوص در مقاطع عالی بود و علت دوم، پایین بودن نرخ تحصیلات عالی و آکادمیک در طیف انقلابی.

وی با بیان این مطلب که با تورم نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده داخلی مواجه هستیم یادآوری کرد: متاسفانه متناسب با توانمندی وتخصص خود مورد استفاده قرار نمی گیرند و موجب وارد شدن سه آسیب به جامعه می شوند.

محسن هاشمی آسیب های ناشی از عدم بکارگیری نیروهای متخصص در حوزه های تخصصی شان را به بخش خانواده، نظام آموزش عالی و در نهایت آسیب به دستگاههای اجرایی دانست و افزود: آسیبی که به خانواده و خود این متخصصان جوان وارد می شود این پیامد را دارد که با عدم استفاده از توانمندیشان دچار نارضایتی، رخوت و یاس و ناامیدی می شوند و برخی از آنها در برابر فرصتهای شغلی و تحصیلی خارج از کشور، گزینه مهاجرت را انتخاب می کنند.

وی ادامه داد: همچنین آسیبی که به نظام آموزش عالی وارد می شود این است که با هزینه قابل توجه، نیرو تولید می کند اما زمانی که از این نیروها استفاده صحیح نشود، عملا منابع سیستم آموزشی کشور هدر می رود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در تشریح آسیب به دستگاههای اجرایی نیز گفت: عدم استفاده از نیروهای متخصص در جایگاه شغلی متناسب موجب می شود که بجای نیروهای توانمند، متخصص، بروز وبا انگیزه وانرژی از نیروهای فرسوده با تخصص وانگیزه کمتری استفاده می کند و بهره وری در آن به شدت کاهش می یابد.

وی آسیب های برشمرده را نتیجه یک نوع انسداد مدیریتی دانست و ادامه داد: مدیرانی که ازجوانان نسل اول انقلاب ونسل دوم مسئولان کشور هستند حاضر به واگذاری قدرت خود به نسل بعد نمی شوند وبا تداوم حضور در مسئولیتهای اجرایی، با گذشت زمان، به سن مسئولان کشور اضافه می شود و کم کم مطالبه جوانگرایی به یکی از شعارهای مشترک مسئولان ارشد کشور تبدیل می گردد.

هاشمی از جمله آسیبهایی که به موضوع جوانگرایی وارد می شود را بکارگیری افراد فاقد تجربه وتخصص لازم در مناصب بالای مدیریتی برشمرد و گفت: ترجیح رابطه به ضابطه و زیرپاگذاشتن شایسته سالاری را جوانگرایی معرفی کردند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نیروهای فعال در یک دستگاه بزرگ اجرایی مانند شهرداری تهران، انتظار داشته باشند فرایند رشد سازمانی بشکلی علمی و منصفانه طی شود، انتظار به حقی است تاکید کرد: زمانی که فرد براساس تخصص و توانمندی خود جذب یک سازمان می شود، انتظار دارد با تلاش و عملکردی که از خود بجا می گذارد، از نظر شغلی ترقی کند و اگر ما براساس معیارهای غیرعلمی و اجرایی، مانند مسایل باندی وجناحی یا خانوادگی، مدیری را خارج از چرخه شایسته سالاری منصوب کنیم عملا انگیزه نیروهای سازمان برای ارتقا ورشد مخدوش می شود واحساس می کنند عملکرد بهتر لزوما به ارتقا منجر نمی شود.

وی ادامه داد: در حالیکه ما باید معیارهایی شفاف، نظیر تجربه، تخصص، توانمندی، عملکرد و بهبود را بعنوان معیارهای انتصاب در سازمان درنظر بگیریم و با این حجم نیروی انسانی که در درون شهرداری تهران وجود دارد، حتی الامکان از نیروهای خارج سازمانی استفاده نکنیم.

هاشمی یکی از راهکارهای عملی، جوانگرایی و شایسته سالاری را شفافیت در انتصاب های مدیریتی بیان کرد و افزود: وقتی ما برای انتخاب یک هنرپیشه یا صدابردار و عکاس، فراخوان می دهیم، داوری تشکیل می دهیم، کاندیدا معرفی می کنیم و درنهایت فرد برگزیده را انتخاب می کنیم، چه اشکالی دارد مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان، انتصابات مدیریتی ما شفاف باشد.

وی تاکید کرد: برای انتصاب ها باید معیارها و کف صلاحیتها را مشخص و فراخوان بدهیم، بعد هیات داوری مشخصی داشته باشد که سوابق افراد را بررسی و فهرست کاندیداها را مشخص کند وسپس با آنها مصاحبه کند و سپس کاندیدای برگزیده را معرفی کند وهمه اینها در فرایندی شفاف وقابل دسترسی برای عموم انجام شود تا افرادی که متقاضی بودند و کاندیدا نشدند بتوانند خود را با کاندیداها مقایسه کنند و کاندیدای این پست نیز اولا به عنوان کسانی که واجد شرایط چنین پستی هستند معرفی بشوند تا در پستهای مشابه امکان انتصابشان فراهم شود وهم بدانند که براساس چه معیارهایی انتخاب نشدند وفرد برگزیده چه برتری هایی نسبت به آنها دارد.

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه این امکان در سامانه بازار کار داخل می تواند محقق شود گفت: یعنی هر مدیری که می خواهد انتصابی را درون شهرداری انجام دهد از درون مجموعه فراخوان بدهد وبتواند گزینه های از افراد متقاضی را دراختیار داشته باشد وبراساس معیارهایی شفاف از بین آنها شایسته ترین را گزینش کند.

وی در پایان اجرای این فرایند را تحقق بخشی از شعار شهرشیشه ای و شفاف دانست که لیست امید آن را وعده داده است.