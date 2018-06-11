ضرورت جهش و توسعه صادرات استان در سال ۹۷/ مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد ظهر دوشنبه در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان افزود: با توجه به ظرفیت های استان، توسعه زیرساخت ها با هدف ارتقای صادرات استان در قالب یک برنامه ریزی مناسب مورد تاکید است.

احمدی با بیان اینکه در حوزه توسعه ظرفیت ها باید رشد زیرساخت های گمرکی را داشته باشیم، اظهار کرد: مقرر شده بود که گمرک استان از سوله های شهرک صنعتی بازدید کرده و سوله ای مورد تایید برای توسعه ظرفیت ها انتخاب شود.

وی افزود: باید در کمترین زمان ممکن نسبت به عملیاتی شدن این موضوع اقدام شود.

احمدی خاطرنشان کرد: در حوزه برخورد با قاچاق کالا و ارز باید ساز و کار مناسبی داشته باشیم و روند ورود کالاها به مبادی استان کنترل شود.

احمدی خواستار کنترل هدفمند و مناسب در ایست و بازرسی ها شد و گفت: در جانمایی ها نیز باید به نحوی اقدام کرد که حقوق شهروندی رعایت شده و برای سایر رانندگان مشکلاتی با وجود ایست و بازرسی های متعدد ایجاد نشود.

احمدی ابراز داشت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار مهم است و دستگاه ها باید با حساسیت و دغدغه برای تقویت زیرساخت ها تلاش کنند.

استاندار تصریح کرد: دشمنان در حال تلاش برای ضربه زدن به اقتصاد کشور و نابود کردن اقتصاد کشور با ورود کالای قاچاق هستند.

وی افزود: در حالی که ما برای ارائه تسهیلات اشتغال و رونق تولید با خروجی اشتغال زایی اقدام می کنیم، ورود کالای قاچاق به استان و کشور به تولیدات داخلی ضربه زده و بیکاری را رقم می زند.