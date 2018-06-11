به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر دوشنبه در آغاز سفر یکروزه به سمنان و در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی سمنان، در جمع خبرنگاران، بیان کرد: در سال گذشته ۲۵۰ هزار شغل جدید در حوزه تجارت و واحدهای صنفی ایجاد شد و امسال با برنامهریزیهای صورت گرفته امیدواریم این عدد به ۲۸۰ هزار شغل در کشور برسد.
وی بابیان اینکه ۱۲۰ هزار نیز در حوزه صنعت طی سال ۹۶ ایجاد شد، افزود: امسال پیشبینی ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در بخش صنایع صورت گرفته که امیدواریم به این میزان دستیابیم.
حمایت استارت آپها در دستور کار دولت
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجموع شغلهای ایجادشده توسط این وزارتخانه در سال گذشته را ۴۵۰ هزار شغل دانست و تأکید کرد: در سال جاری پیشبینی برای ایجاد ۵۳۰ هزار شغل درمجموع بخشهای تابعه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، صورت گرفته است.
رحمانی با بیان اینکه زیرساخت ایجاد مشاغل جدید در بخش صنعت با تلاش مسئولان ایجاد میشود، ابراز کرد: توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی، بهین یاب و نوسازی واحدهای تولیدی، رفع موانع تولید و ... ازجمله برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد شغل است.
وی توسعه استارت آپهای شغل آفرین را دیگر رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایجاد مشاغل دانست و گفت: حمایت استارت آپها در دستور کار دولت قرار دارد.
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