حکیم: باید از آرای شهروندان عراقی و ثبات سیاسی کشور محافظت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی جریان حکمت ملی، «یان کوبیش» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق، با حضور در دفتر جریان حکمت ملی، با سید عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف تحولات اخیر عراق به ویژه نتایج انتخابات این کشور را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

حکیم با تاکید بر لزوم رسیدگی به شکایت های مطرح شده، تصریح کرد: این امر باید بر اساس چارچوب های قانونمند، سلامت انتخاب را تضمین و از آرای شهروندان عراقی و ثبات سیاسی این کشور محافظت کند.

وی افزود: بررسی شکایت ها باید در راستای تداوم مسیر سیاسی باشد که به تشکیل دولتی جدید و توانا برای پاسخگویی به خواسته های ملت عراق منجر می شود.

در این دیدار همچنین کوبیش با شرح محتوای گزارش دوره ای خود به شورای امنیت درباره اوضاع عراق، از تمایل شدید جامعه بین الملل برای ثبات عراق و آمادگی سازمان ملل متحد به منظور یاری رساندن به مردم این کشور در عرصه های گوناگون سخن گفت.