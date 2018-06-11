تاکید رهبری بر تربیت نیروی عاقله کشور در دانشگاه ها

حجت الاسلام کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه شب گذشته اساتید دانشگاه ها با مقام معظم رهبری گفت: ایشان در این جلسه بر اهمیت نقش دانشگاه در کشور تاکید داشتند.

وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید کردند که نیروی عاقله کشور در دانشگاه ها تربیت می شوند و این امر موجب ترقی و رشد خواهد شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد عنوان کرد: اگر چنین نیرویی در کشور تربیت نشود و وجود نداشته باشد نمی توان انتظار پیشرفت داشت.

کلانتری اظهار داشت: در دنیای امروز کشورها بدون داشتن قوه عاقله نمی توانند به حیات خود ادامه دهند.

وی افزود: دانشگاه مرکز تربیت و پرورش انسان های عاقل، مدیر، مدبر، عالم و فرهیخته است که سرنوشت امروز و فردای کشور به دست آنها خواهد بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد گفت: همچنین ایشان به موضوع درگیرشدن دانشگاه ها با مسائل روز و عینی جامعه نیز تاکید داشتند.

کلانتری افزود: اگر دانشگاه بخواهد صرفا در فضای محدود خود بماند و چشم هایش را بر روی مسائل جاری جامعه بنندد، یک دانشگاه به روز به شمار نمی رود.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه دائما باید مسائل اصلی جامعه را رصد کند برای حل آنها پیشنهاد دهد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که در کشور ما چنین امری شدنی است.

کلانتری عنوان کرد: به طور مثال در گذشته برخی از صنایع با دانشگاه ها ارتباط موثری ایجاد کردند و همین امر موجب شد تا در برخی حوزه ها شاهد نقش آفرینی متخصصان داخلی باشیم.