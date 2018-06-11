به گزارش خبرنگار مهر، سروش رفیعی که قراردادش با الخور قطر به پایان رسیده است، هنوز تصمیم نهایی را در خصوص تیم فصل آینده‌اش نگرفته است.

وی که علاقه فراوانی برای حضور در پرسپولیس دارد، به دلیل محرومیت این باشگاه از سوی فیفا، برای عقد قرارداد با سرخپوشان دچار تردید شده است.

در صورتی که رفیعی با پرسپولیس قرارداد ببندد و محرومیت این باشگاه منتفی نشود، این بازیکن نیم فصل اول را دور از میادین خواهد بود.

هافبک فصل گذشته الخور که پیشنهاداتی را از تیم‌های تراکتورسازی، سپاهان و نساجی مازندران دریافت کرده است، تصمیم دارد تیمی را انتخاب کند که مانع از حضور او در دورِ برگشت با پیراهن پرسپولیس نشود.

از این رو رفیعی قصد دارد تا یک هفته دیگر تصمیم نهایی خود را بگیرد.