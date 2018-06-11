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۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۳۳

در آستانه جام جهانی فوتبال

برنامه منتخب ارکسترهای دولتی در روسیه اعلام شد/ سه اجرا در سه شهر

برنامه منتخب ارکسترهای دولتی در روسیه اعلام شد/ سه اجرا در سه شهر

منتخب ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی و ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان همزمان با آغاز جام جهانی فوتبال روسیه سه کنسرت را در شهرهای مختلف روسیه برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه منتخب ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی روز چهارشنبه ۲۳ خرداد تهران را به مقصد روسیه برای اجرای سه کنسرت مجزا ترک می کند.

این مجموعه در این کنسرت ها ضمن اجرای چند قطعه موسیقی کلاسیک چند قطعه بی کلام و با کلام ایرانی از جمله سرود تیم ملی ایران در جام جهانی را به آهنگسازی بابک زرین و خوانندگی سالار عقیلی را نیز به مخاطبان ارایه می دهد.

طبق برنامه ریزی های انجام گرفته مجموعه منتخب ارکسترها ساعت ۲۰ روز پنجشنبه ۲۴ خرداد در سالن academy philarmonic سن پترزبورگ، ساعت ۱۹ روز یکشنبه ۲۷ خرداد ماه در سالن tchaikovsky mosscow state مسکو و ساعت ۱۹ روز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه در سال salix saydas great hall شهر کازان برنامه هایی را اجرا می کند.

کد مطلب 4318414
علیرضا سعیدی

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