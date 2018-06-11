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۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۶

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی:

سند توسعه ورزش خراسان جنوبی تدوین شده است

سند توسعه ورزش خراسان جنوبی تدوین شده است

بیرجند- مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: سند توسعه ورزش خراسان جنوبی تدوین شده که این مهم گام بلندی در راستای پرهیز از موازی کاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران سرپرست ظهر دوشنبه در کمیته تخصصی اوقات فراغت اظهار کرد: کمیته‌های تخصصی ستاد ساماندهی امور جوانان در حوزه‌های مختلف مرتبط با قشر جوان از دستگاه‌های مختلف مطالبه گری می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ستاد ساماندهی یک کارگروه همفکری و یکپارچه برای پیگیری  خواست جوانان است، بیان کرد: با این وجود برخی تصور می‌کنند حوزه جوانان وزارت ورزش و جوانان  مأموریت‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف چون ازدواج، فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی دارد.

سرپرست ادامه داد:  در حوزه ورزش خراسان جنوبی برای اینکه دچار روزمرگی نشویم سند توسعه ورزش استان را تدوین کردیم که این سند تکلیف محور و تبیین‌کننده وظایف هر بخش در هر شهرستان خراسان جنوبی است.

وی افزود: امروزه بسیار از کارشناسان از نبود نشاط اجتماعی در جامعه سخن می‌گویند که یکی از راههای مهم برای رفع آن گسترش ورزش همگانی است که این مهم با همفکری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی محقق می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: برای حوزه جوانان در خراسان جنوبی نیز سند توسعه بخش جوانان خراسان جنوبی را طراحی کرده‌ایم که این مهم باعث جلوگیری از موازی کاری و انجام اقدامات غیرضروری می‌شود.

سرپرست با انتقاد از شعارگرایی در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: شتاب‌دهنده چرخه ورزش و جوانان خراسان جنوبی عمل‌گرایی است.

وی یادآور شد: به‌زودی ۱۰۰ خانه ورزش روستایی در خراسان جنوبی افتتاح می‌شود که با این اقدام تعداد خانه‌های ورزش روستایی استان به ۳۰۰ مورد می‌رسد.

کد مطلب 4318438

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