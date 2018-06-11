سند توسعه ورزش خراسان جنوبی تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران سرپرست ظهر دوشنبه در کمیته تخصصی اوقات فراغت اظهار کرد: کمیته‌های تخصصی ستاد ساماندهی امور جوانان در حوزه‌های مختلف مرتبط با قشر جوان از دستگاه‌های مختلف مطالبه گری می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ستاد ساماندهی یک کارگروه همفکری و یکپارچه برای پیگیری خواست جوانان است، بیان کرد: با این وجود برخی تصور می‌کنند حوزه جوانان وزارت ورزش و جوانان مأموریت‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف چون ازدواج، فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی دارد.

سرپرست ادامه داد: در حوزه ورزش خراسان جنوبی برای اینکه دچار روزمرگی نشویم سند توسعه ورزش استان را تدوین کردیم که این سند تکلیف محور و تبیین‌کننده وظایف هر بخش در هر شهرستان خراسان جنوبی است.

وی افزود: امروزه بسیار از کارشناسان از نبود نشاط اجتماعی در جامعه سخن می‌گویند که یکی از راههای مهم برای رفع آن گسترش ورزش همگانی است که این مهم با همفکری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی محقق می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: برای حوزه جوانان در خراسان جنوبی نیز سند توسعه بخش جوانان خراسان جنوبی را طراحی کرده‌ایم که این مهم باعث جلوگیری از موازی کاری و انجام اقدامات غیرضروری می‌شود.

سرپرست با انتقاد از شعارگرایی در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: شتاب‌دهنده چرخه ورزش و جوانان خراسان جنوبی عمل‌گرایی است.

وی یادآور شد: به‌زودی ۱۰۰ خانه ورزش روستایی در خراسان جنوبی افتتاح می‌شود که با این اقدام تعداد خانه‌های ورزش روستایی استان به ۳۰۰ مورد می‌رسد.