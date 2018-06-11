میزان زکات فطره از سوی آیت الله نوری همدانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آیت الله العظمی حسین نوری همدانی اعلام کرد: طبق نظر این مرجع تقلید، زکات فطره برای کسانی که قوت غالب شان گندم است برای هر نفر دست کم ۸۰ هزار ریال و برای کسانی که می‌خواهند قیمت برنج پرداخت نمایند طبق قیمت برنج مصرفی سه کیلوگرم محاسبه شود.

البته طبق نظر معظم له قوت غالب ملاک نمی‌باشد و کسی بخواهد فقط قیمت گندم را بدهد کفایت می‌کند.

در ادامه اطلاعیه آمده است: همچنین کفاره افطار روزه غیر عمدی برای هر نفر روزی ۲۰ هزار ریال و کفاره افطار روزه عمدی برای هر روز یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال می‌باشد.