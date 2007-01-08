بررسی وضعیت صنعت روی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با مطالعه موردی در مورد معدن سرب و روی انگوران تصریح کرد که تاکنون 600 واحد معدنی روی در کشور به ثبت رسیده است که ذخیره قطعی آنها بیش از 65 میلیون و 440 هزار تن و ذخیره احتمالی آنها نیز 169 میلیون و 880 هزار تن برآورد شده است.
در این میان معدن سرب و روی انگوران با ذخیره قطعی 9 میلیون تن و ذخیره احتمالی 13 میلیون تن و متوسط عیار 25 الی30 درصد، از مهمترین و مرغوبترین معادن روی کشور محسوب میشود. معدن سرب و روی انگوران دارای مالکیت دولتی بوده و پروانه بهرهبرداری آن متعلق به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران - از شرکتهای وابسته به وزارت صنایع و معادن - است.
استحصال خاک این معدن به صورت مناقصه به پیمانکاران مختلف دولتی و خصوصی واگذار میشود و پیمانکاران نیز با توجه به قیمت مصوب، خاک را در چارچوب سهمیهای که توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تعیین میشود به شرکتهای فرآوری باما، زرین معدن آسیا، سرمک، کالسیمین ، سوژمیران، سایت کلسیناسیون، کانی فرآوران و شرکت تیران تحویل میدهند.
در همین حال برخی از کارخانههای بخش خصوصی مستقیما خاک را دریافت کرده وآن را به شمش تبدیل میکنند. با توجه به جدول سهمیهبندی خاک معدن انگوران، شرکتهای فراوری میبایست پس از فرآوری خاک و تبدیل آن به کنسانتره، نیاز شرکتهای زیر مجموعه خود به خاک فرآوری شده را برای تبدیل به شمش تامین کنند اما در این بین قانون خاصی مبنی بر لزوم تحویل کنسانتره از سوی شرکتهای تامین کننده به شرکتهای تولید شمش روی وجود ندارد.
برهمین اساس، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان دارنده پروانه بهرهبرداری از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدور) ، درصدی از کل تناژ خاک استحصالی را در قالب سهمیه معدن به خود اختصاص داده است تا در صورت عدم تامین خاک مورد نیاز شرکتهای مستقل و غیروابسته از سوی شرکتهای اصلی فرآوری و تامینکننده، بتواند بخشی از نیاز شرکتهای خصوصی و مستقل تولید شمش روی را با تحویل خاک به صورت مستقیم برطرف نماید و در واقع به نوعی با اعمال مدیریت و حمایت از شرکتهای خصوصی، ریسک یا عدم اطمینان به دریافت کنسانتره مورد نیاز را کاهش دهد.
مرکز پژوهشها در بخش دیگری از بررسی خود نتیجهگیری کرد که با فرض اجرا و بهکارگیری فرمول محاسباتی قیمت خاک از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در زمینه فروش خاک روی معدن انگوران و با در نظر گرفتن افزایش جهانی قیمت روی، ضمن رفع شبهات مربوط به فروش خاک روی معدن انگوران به قیمت نازل میتوان نتیجه گرفت که دولت در سایه پویایی فرمول محاسباتی قیمت خاک روی، میتواند به تبع افزایش جهانی قیمت روی ، درآمد زیادی را از محل فروش خاک روی معدن انگوران در مقایسه با سالهای قبل - که خاک روی این معدن را تقریبا به نصف قیمت فعلی به فروش میرساند - نصیب خویش سازد و در این میان بخش خصوصی نیز فرصتی پیدا میکند تا حاشیه سود به دست آمده را در زمینه رشد و توسعه صنعت روی کشور و به خصوص اشتغالزایی فراوان به کار بندد.
مرکز پژوهشها در ادامه افزایش سود و به خصوص افزایش ارزش قیمت سهام شرکتهای خصوصی به ویژه شرکتهای فرآوری روی را ناشی از روند فزاینده قیمت جهانی روی از اواخر سال 2005 تاکنون دانست و افزود: در حال حاضر، قیمت جهانی روی به بیش از 4500 دلار به ازای هر تن شمش رسیده که در مقایسه با سالهای قبل تقریبا 4 برابر شده است.
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