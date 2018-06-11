مبارزه با پلاستیک ها و میکرو پلاستیک ها شعار روز جهانی اقیانوسها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در سیزدهمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست که موضوع روز جهانی اقیانوس ها داشت، گفت: هر ساله در روز هشتم ژوئن مراسم «روز جهانی اقیانوس‌ها» برگزار می شود. برای نخستین بار و در سال ۱۹۹۲، پیشنهاد اختصاص روزی به این نام توسط هئیت کانادایی شرکت کننده در «اجلاس زمین» در ریو دو ژانیرو برزیل مطرح شد.

وی افزود: در سال ۱۹۹۸، کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی یونسکو از برگزاری مراسم بین المللی رسمی در این زمینه حمایت کرد. در سال ۲۰۰۲، دو سازمان حفاظت از محیط زیست به نام‌های «شبکه جهانی اقیانوس» و «پروژه اقیانوس» این روز را با استفاده از شبکه باغ وحش‌ها، آکواریوم‌ها و گروه‌های زیست محیطی خود در سراسر جهان جشن گرفتند.

فرشچی ادامه داد: در نهایت، مجمع عمومی سازمان ملل نیز به صورت رسمی روز جهانی اقیانوس‌ها را در سال ۲۰۰۸ تعیین کرده و در هشتم ژوئن ۲۰۰۹ نخستین مراسم آن برگزار شد.

فرشچی خاطر نشان کرد: بخش مهم زباله های دریایی از طریق سیستم های زهکشی و فاضلاب و از فعالیت های تفریحی که در خطوط ساحلی انجام می شود و رها کردن ابزار های فعالیت هایی همچون ماهی گیری وارد آبراهه ها و دریا می شوند.

منشا ۸۰ درصد این زباله ها از خشکی وتنها ۲۰ درصد آن از دریا و اقیانوس ها است

وی با بیان اینکه تولید زباله ها ناشی از صنعت توریسم، تخلیه فاضلاب های خشکی و صنایع، صید ماهیان و زباله های کشتیها و قایق ها است، گفت: زباله های پلاستیکی، ۶۰ الی۸۰ درصد از زباله های دریایی را تشکیل می دهند. این زباله ها مانند مواد ارگانیک تغییر نیافته و به همان شکل باقی می مانند، جریانات و جزر و مد دریایی آنها را هزاران کیلومتر با خود حمل می کند.

فرشچی ادامه داد : طناب، موتورهای کشتی های فرسوده، ابزار های ماهیگیری (تورهای ماهیگیری و ...)، بسته بندی های غذا، نوارهای لاستیکی می توانند به دور جانوران دریایی بپیچند. گیرافتادن حیوانات درون زباله های دریایی می تواند باعث جراحت، مریضی، خفه شدن و حتی مرگ آن ها شود.

به گفته وی، گونه های مهاجم می توانند به زباله های دریایی چسبیده و هزاران کیلومتر در دریا جابه جا شوند و به محلی که بومی آنجا نیستند وارد شوند.

فرشچی ادامه داد : زباله های دریایی می توانند باعث شکسته شدن، ضربه زدن و حتی تخریب زیستگا ه های مهم دریایی مانند صخره های مرجانی شوند. خیلی از این زیستگاه ها اساس و پایه اکوسیستم های دریایی هستند و برای زندگی جانوران حیاتی هستند.

این مقام مسئول ادامه داد: کاهش توریسم سواحل بعلت از بین رفتن زیبایی و کثیفی سواحل، آسیب به اقتصاد صاحبان تفرجگاه های تفریحی و قایقرانان و کشورها، ایجاد هزینه های کلان جهت نظافت سواحل، از بین رفتن ماهیان و ضرر اقتصادی ماهی گیران از جمله اثرات اقتصادی وجود زباله های دریایی است.

فرشچی اظهار کرد: در برخی مناطق جریان های آب اشیای پلاستیکی و زباله های دیگر را با هم جمع کرده و به توده هایی غول آسا و چرخان از زباله تبدیل کرده است.

وی با اشاره به اینکه برخورد کشتی ها در اقیانوس ها و دریاها با زباله ها می تواند به کشتی آسیب بزند، گفت: پلاستیک ها خیلی راحت می توانند آلوده کننده ها از جمله PCBs و DDT را جذب کنند و این مواد می توانند در بدن گونه هایی که در مجاورت این پلاستیک ها هستند تجمع پیدا کنند و از طریق زنجیره غذایی وارد حتی بدن ما انسان ها شوند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی در سطح جهان ۲۷۵ بیلیون کیسه پلاستیکی تولید کرده ایم، گفت: در هر ثانیه ۱۶۰۰۰۰ کیسه پلاستیکی تولید و مصرف می کنیم.

به گفته فرشچی، سالانه ۸ میلیون تن پلاستیک وارد اقیا نوسها می شوند و سالانه حدود ۸ بیلیون دلار خسارت به اکوسیستمهای دریایی وارد می شود.

وی ادامه داد: آلودگی پلاستیک باعث مرگ یک میلیون پرنده دریایی و ۱۰۰۰۰۰پستاندار دریایی می شود. پلانکتون مایکرو پلاستیک می خورد- ماهی پلاستیک می خورد و ما ماهی را می خوریم.

مصرف سالانه ده ها هزار ذره پلاستیکی در رژیم غذایی

معاون سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت : به گفته محققان شاید یکی از بزرگترین منابع شناخته شده میکروپلاستیک ها، آب‌های بسته‌بندی شده باشد. محققان در بررسی روی انواع مختلف بطری های آب شیشه ای و پلاستیکی در بیشتر آنها ذرات میکروپلاستیک را پیدا کرده اند.

وی ادامه داد : بطری های آب یک بار مصرف به ازای هر لیتر حاوی دو تا ۴۴ قطعه میکروپلاستیک هستند.

فرشچی تصریح کرد: ایجاد دسترسی و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همگان، ارتقای کیفیت آب از طریق کاهش آلودگی، حذف زباله و به حداقل رساندن انتشار موادشیمیایی خطرناک، به نصف رساندن مقدار فاصلاب تصفیه نشده و افزایش بازیافت و استفاده مجدد و ایمن در سطح جهان از جمله اقدامات در جهت پیشگیری و مقابله با زباله دریایی است.

این مقام مسئول اظهار کرد: ایجاد الگوهای تولید و مصرف پایدار، تحقق مدیریت مطلوب مواد زاید و کاهش چشمگیر آنها در هوا، آب و خاک با هدف کاهش اثرات نامطلوب تا سال ۲۰۲۰، کاهش زباله تا سال ۲۰۳۰ از طریق پیشگیری، کاهش، بازیافت و استفاده مجدد از دیگر برنامه ها برای مقابله با زباله دریایی است.

کمپین دریای پاک

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وجود کمپین دریای پاک افزود: یکی از برنامه های سازمان محیط زیست امریکا با هدف حذف منابع اصلی زباله های دریایی تا سال ۲۰۲۰ . بویژه پلاستیک ها ی یک بار مصرف و میکرو پلاستیک بویژه پلاستیک های مورد استفاده در تزیینات بسته بندی محصولات، این کمپین برتشویق دولت ها به استفاده از سیاست های کاهش پلاستیک وملزم کردن صنایع به کاهش استفاده از پلاستیک، طراحی مجدد محصولات و تزیین بسته بندی ها و تغییر عادت مصرف کنندگان تاکید دارد. در این کمپین افراد مشهور نیز حضور داشته و ازمردم بویژه طرفدارانشان خواهان کاهش مصرف زباله های(پلاستیک) یک بار مصرف هستند.

فرشچی گفت: نظارت بر عدم تخلیه مواد زائد و زباله به دریا ناشی از فعالیت کشتیها و سکوها، بهبود ارائه خدمات دریافت مواد زائد (زباله و پلاستیک و... و.) از کشتیها، پیگیری جهت تصویب جرایم تخلیه زباله در دریا، ارتقای، فرهنگ زیست محیطی و تولید و مصرف پایدار، برگزاری همایش و سمینارهای جلوگیری از تخلیه زباله در مناطق ساحلی، تامین تجهیزات مناسب به منظور جمع آوری پلاستیک از سطح آب خصوصا در بنادراز جمله برنامه ها و اقدامات ملی برای کاهش زباله های دریایی است.

مسئولیتهای اجتمایی ارگانهای دریایی در قبال حفظ محیط زیست

فرشچی با تاکید بر اینکه هر یک از ارگانهای دریایی کشور برنامه مشخص برای اجرای مسئولیتهای اجتمایی خود دارند، گفت: برنامه های مرتبط به حفاظت از محیط زیست معمولا محدود به ایجاد فضای سبز، مدیریت مواد زاید جامد، تصفیه پسماندها و فاضلابها در محدوده عمل هستند.

وی ادامه داد : هزینه این اقدامات برای ارگانهای دریایی کم نیستند. لیکن به دلیل عدم هماهنگی برنامه ها با اولویتهای مورد نیاز نه در ارزیابی عملکرد به حساب می آیند، نه مورد توجه مردم قرار می گیرند و نه کارایی لازم را دارند.

به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، در موارد بسیاری می شود با هزینه ای بسیار کم به مشکلاتی که متولی مشخص ندارند فایق آمد، بطور مثال در رابطه با زباله های دریایی:آموزش و تنویر افکار عمومی، همکاری درتعیین اولویتها، تدوین برنامه مشترک اجرایی و تخصیص بودجه مشترک برای اقدا مات دارای اولویت

وی ادامه داد : عزم ارگان های دریایی به منظور ایجاد سازمان توسعه دریایی کشور و اجرای سند توسعه دریایی از جمله اولویت های پیش روی ارگان های دریایی کشور است.

فرشچی تاکید کرد: همکاری درتعیین اولویتها، تدوین برنامه مشترک اجرایی و تخصیص بودجه مشترک به منظور تحقق مسئولیت های اجتماعی در قبال حفاظت از محیط زیست و تشکیل شورای راهبردی گردشگری ساحلی و دریایی ضرورت دارد.