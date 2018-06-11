وضعیت دو فرزند بدسرپرست که تصویرشان در فضای مجازی نشر یافت

زهره شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتشار عکس خانواده دارای دو فرزند بدسرپرست در فضای مجازی، اظهار داشت: چندی پیش که بر اساس پیشنهاد کارشناسان بهزیستی و با تشخیص مقام قضایی این کودکان از خانواده جدا و در مراکز بهزیستی پذیرش شدند اما پس از مدتی با اصرار بستگان مادر خانواده علی‌رغم مخالفت بهزیستی با حکم قضایی کودکان تحویل دایی خانواده داده شد و برای زندگی به کوهدشت مهاجرت کردند.

این مسئول بیان داشت: شب گذشته نیروهای اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان کرمانشاه با حضور در منزل این خانواده و بررسی شرایط زندگی آنها اقدامات لازم برای انتقال دو کودک یک ساله و پنج ماهه را به شیرخوارگاه معتضدی انجام دادند.

شریفی با بیان اینکه مادر این خانواده نیز مدتی در خانه سلامت بهزیستی تحت حمایت بوده و در حال حاضر بهزیستی قرار است شرایط لازم برای توانمندسازی وی را فراهم کند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: پدر این خانواده که در عکس منتشر شده از آن به عنوان فردی معتاد نام برده شده در حال حاضر با متادون درمانی تحت نظارت است و به شغل ضایعات فروشی نیز مشغول است.

شریفی گفت: علاوه بر اینکه دو کودک یک ساله و پنج ساله این خانواده شب گذشته به شیرخوارگاه معتضدی منتقل شدند، دو کودک دیگر این خانواده نیز در رده سنی هشت ساله و چهارساله در مراکز بهزیستی تحت مراقبت هستند.

به گفته شریفی، مددکار شیرخوارگاه معتضدی کرمانشاه پس از بازگشت کودکان به خانواده وضعیت آنها مورد بررسی قرار داده شده است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: وضعیت زندگی این خانواده توسط بهزیستی تحت نظارت و بررسی است و از هیچ تلاشی برای کمک به آنها دریغ نخواهد شد.

وی ضمن تقدیر از پیگیری اصحاب رسانه در این راستا، خواستار شد که اهل قلم قبل از انتشار چنین موضوعاتی و ایجاد حساسیت در بین اقشار مختلف جامعه مراتب را از طریق روابط عمومی و مسئولان بهزیستی پیگیر شوند.