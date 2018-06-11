  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۰۱

به همت حوزه هنری لرستان؛

کتاب مجموعه اشعار «گل‌ها همه داوودی‌اند» منتشر شد

کتاب مجموعه اشعار «گل‌ها همه داوودی‌اند» منتشر شد

خرم‌آباد- کتاب «گل‌ها همه داوودی‌اند» مجموعه اشعار آیینی «محمدتقی عزیزیان» شاعر لرستانی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «گلها همه داوودی اند» مجموعه اشعار آیینی «محمد تقی عزیزیان» شاعر لرستانی، به همت واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری لرستان انتشار یافت.  این کتاب که ۳۴ شعر آیینی را در قالب های مختلف شامل می‌شود توسط واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری و با همکاری سوره مهر انتشار یافته است.

مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری لرستان،  رویکرد حوزه هنری در تمرکز بر تولید را رویکردی مهم به ویژه در عرصه آفرینش های ادبی دانست و گفت: یکی از ضعف هایی که در سال های گذشته در ادبیات لرستان وجود داشت عدم توجه کافی به نشر آثار ادبی بود که خوشبختانه در سال های اخیر تولید آثار ادبی به ویژه در حوزه شعر رشد قابل توجهی در لرستان داشته است.

کیانوش کشوری مجموعه اشعار آیینی «گلها همه داوودی اند» را نمونه ای از آثار نسل جدید شاعران لرستان دانست که با بهره‌گیری از دایره واژگان جدید و قلمی روان، توانسته اند آثاری متناسب با زبان ادبی امروز خلق کنند.

کد مطلب 4318512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها