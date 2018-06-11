به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «گلها همه داوودی اند» مجموعه اشعار آیینی «محمد تقی عزیزیان» شاعر لرستانی، به همت واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری لرستان انتشار یافت. این کتاب که ۳۴ شعر آیینی را در قالب های مختلف شامل می‌شود توسط واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری و با همکاری سوره مهر انتشار یافته است.

مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری لرستان، رویکرد حوزه هنری در تمرکز بر تولید را رویکردی مهم به ویژه در عرصه آفرینش های ادبی دانست و گفت: یکی از ضعف هایی که در سال های گذشته در ادبیات لرستان وجود داشت عدم توجه کافی به نشر آثار ادبی بود که خوشبختانه در سال های اخیر تولید آثار ادبی به ویژه در حوزه شعر رشد قابل توجهی در لرستان داشته است.

کیانوش کشوری مجموعه اشعار آیینی «گلها همه داوودی اند» را نمونه ای از آثار نسل جدید شاعران لرستان دانست که با بهره‌گیری از دایره واژگان جدید و قلمی روان، توانسته اند آثاری متناسب با زبان ادبی امروز خلق کنند.