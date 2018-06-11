ائتلاف سعودی مرکز درمان وبا در یمن را بمباران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سازمان پزشکان بدون مرز از یورش هوایی ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها به مرکز پزشکی آن در غرب یمن خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد: این حمله که صبح امروز به مرکز درمان وبا وابسته به پزشکان بدون مرز در عبس در استان حجه صورت گرفته است نشان دهنده عدم احترام این ائتلاف به مراکز درمانی و بیمارستانی است. این چه عمدی باشد یا غیر عمدی قابل قبول نیست.

ژاوا مارتینز رئیس دفتر این سازمان در یمن اعلام کرد که سازمان پزشکان بدون مرز فعالتی خود را به شکل موقت در عبس یمن تعطیل کرده است تا تضمین کارکنان و بیماران فراهم شود.