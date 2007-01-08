شایعات موجب افزایش غیر واقعی مسکن شده است

به گفته مصطفی قلی خسروی، این درحالی است که شایعات اخیر درمورد افزایش قیمت مسکن درتهران موجب سوءاستفاده برخی افراد و درنتیجه افزایش غیرواقعی مسکن شده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون تا پایان اسفندماه به دلیل خرید و فروش فصلی تا حدی بازارمسکن با حرکت مواجه شده است اما این به معنای افزایش قیمت مسکن نیست.
خسروی با انتقاد از شایعات اخیر درمورد افزایش 50 درصدی قیمت مسکن، گفت: شایعات اخیر درمورد نوسانات افزایش قیمت مسکن موجب ترس فروشنده از فروش مسکن ،عدم خرید مسکن توسط خریدار و درنتیجه رکود بیشتردربازارخواهد شد .
وی ،افزایش ساخت و سازها را یکی ازعوامل اصلی خروج بازار مسکن از رکود دانست و گفت: این درحالی است که هم اکنون و به دلیل افزایش تقاضا ازیکسو و کاهش ساخت و سازها ازسوی دیگر، بازار مسکن با رکود طولانی مدتی مواجه شده است.
نظر شما